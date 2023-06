Catalogo Disney+ Giugno 2023: film e serie tv

Disney Plus Giugno 2023, film e serie tv: il catalogo

Dopo tutti i film e le serie tv che hanno esordito nei primi cinque mesi del 2023, cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di giugno? Ricordiamo che Disney+ è la casa dedicata allo streaming di film e serie di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star, compresi gli esclusivi Disney+ original. Tra i prodotti più attesi sicuramente il 21 giugno i Marvel Studios invitano tutti i fan a tornare nel mondo di Nick Fury con Secret Invasion, mentre il 16 giugno si celebrerà Stan “The Man” Lee nel nuovissimo speciale Stan Lee.

Inoltre il prossimo 8 giugno si festeggerà la Giornata degli Oceani insieme alle nuove collezioni, tra cui Wonders of the Ocean e Oceani: i segreti degli abissi di National Geographic, oltre ad alcuni dei titoli preferiti dalle famiglie come Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory e Dory’s Reef Cam. Tra i nuovi episodi delle produzioni già viste nei mesi scorsi sicuramente c’è la terza stagione di The Kardashians continua questo mese, con nuove storie di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. Infine Grey’s Anatomy e Station 19 continueranno rispettivamente il 7 e il 14 giugno, fino ai rispettivi finali di stagione previsti entrambi per il 21 giugno. I seguaci di 9-1-1 potranno vedere il ritorno della serie con gli episodi che rimangono della sesta stagione in uscita a partire dal 21 giugno, mentre 9-1-1: Lone Star continuerà con i nuovi episodi della quarta stagione. Siete pronti allora a scoprire tutte le novità della piattaforma?

Catalogo Disney Plus, Giugno 2023: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita questo mese su Disney Plus:

Avatar: la via dell’acqua (film) 7 giugno

Flamin’ Hot (film) 9 giugno

Catalogo Disney Plus, Giugno 2023: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

Saint X (serie tv) 7 giugno

Abbott Elementary 2 – Parte 2 (serie tv) 21 giugno

Secret Invasion (serie tv) – 21 giugno

Ecco la sinossi di Secret Invasion: “Nella nuova serie Marvel Studios Secret Invasion, ambientata nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità“.