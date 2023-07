Catalogo Disney+ Luglio 2023: film e serie tv

Disney Plus Luglio 2023, film e serie tv: il catalogo

Dopo tutti i film e le serie tv che hanno esordito nei primi sei mesi del 2023, cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di luglio? Ricordiamo che Disney+ è la casa dedicata allo streaming di film e serie di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star, compresi gli esclusivi Disney+ original. La prima stagione di BLEACH: Thousand-Year Blood War arriverà in streaming il 5 luglio, mentre la seconda stagione prenderà il via con il primo episodio l’8 luglio.

Ricordiamo anche che il 16 ottobre prossimo The Walt Disney Company festeggerà il suo centesimo anniversario e, nel corso dell’anno, celebrerà i fan e gli artisti che hanno dato vita alla gioia e alla magia Disney nel corso di questo centenario. Per l’occasione, il 7 luglio Disney+ porterà sulla piattaforma streaming sei cortometraggi iconici. Tra i titoli troviamo: “The Skeleton Dance” (1929), “Aquamania” (1961), “Building a Building” (1933), “Goofy Gymnastics” (1949), “Bath Day” (1946), e “Figaro and Frankie” (1947). Siete pronti allora a scoprire tutte le novità della piattaforma?

Catalogo Disney Plus, Luglio 2023: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita questo mese su Disney Plus:

Yuzuru Hanyu Ice Story 2023 – Gift at Tokyo Dome (film) – 14 luglio

Drag me to dinner (reality) – 26 luglio

Catalogo Disney Plus, Luglio 2023: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

Full Monty – La serie (serie tv) – 5 luglio

Segreti di una tata (serie tv) – 5 luglio

Kizazi Moto: Generazione di fuoco (serie tv) – 5 luglio

Bleach: Thousand-Year Blood War (serie tv) – 8 luglio

The Company You Keep (serie tv) – 12 luglio

Futurama 11 (serie tv) – 24 luglio

How I Met Your Father 1B (serie tv) – 26 luglio

Dopo una pausa durata ben dieci anni, Futurama è uscito trionfalmente dalla capsula criogenica, con il cast originale al completo. Le 10 puntate inedite dell’undicesima stagione sono adatti a tutti: il nuovo pubblico, infatti, potrà cominciare la serie da qui, mentre i fan di lunga data avranno le risposte che aspettavano praticamente da un decennio, tra cui gli sviluppi dell’epica relazione tra Fry e Leela, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler e la sorte dei girini di Kif e Amy. Riporta la trama ufficiale: