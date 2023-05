Catalogo Disney+ Maggio 2023: film e serie tv

Disney Plus Maggio 2023, film e serie tv: il catalogo

Dopo tutti i film e le serie tv che hanno esordito nei primi quattro mesi del 2023, cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di maggio? Ricordiamo che la famosa piattaforma di streaming è disponibile al prezzo di 8,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Ricordiamo che il 10 maggio Grey’s Anatomy e Station 19 andranno in pausa, ma non per molto. Il 31 maggio, infatti, entrambe le serie torneranno con nuove puntate. Prima di leggere i nuovi arrivi dei prossimi giorni, specifichiamo che con la stagione dei premi alle porte, è possibile scoprire tutte le serie nominate ai BAFTA: si può cucinare con Carmy in The Bear, scatenarsi con i Sex Pistols in Pistol di Danny Boyle e viaggiare in galassie molto, molto lontane con Andor. In occasione dello Star Wars Day del 4 maggio poi i fan della saga possono rivedere ogni istante imperdibile grazie a Obi-Wan Kenobi e il fenomeno globale The Mandalorian.

Catalogo Disney Plus, Maggio 2023: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

Crater – 12 maggio

White Men Can’t Jump – 19 maggio

American Born Chinese – 24 maggio

Wild Life: una storia d’amore – 26 maggio

Catalogo Disney Plus, Maggio 2023: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

A small light – 2 maggio

Ed Sheeran: oltre la musica – 3 maggio

Grown-Ish, stagione 5 (seconda parte) – 3 maggio

Star Wars Visions, Volume 2 – 4 maggio

Star Wars: Young Jedi Adventures – 4 maggio

The Muppets Mayhem Band – 10 maggio

In the clearing – 24 maggio

The Kardashians 3 – 25 maggio

Grey’s Anatomy – 31 maggio

Station 19 – 31 maggio

Ecco cosa c’è da sapere sullo speciale su Ed Sheeran: