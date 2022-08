Catalogo Disney Plus Agosto 2022: film e serie tv

Disney Plus Agosto 2022, film e serie tv: il catalogo

Se ad agosto su Disney Plus ci sono poche novità, seppure di prestigio, nel frattempo sono tante le notizie in merito alle uscite dei prossimi mesi. Solo qualche giorno fa la piattaforma di streaming famosa in tutto il mondo ha diffuso il trailer ufficiale e le nuove immagini della terza e ultima parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead. Nel nostro Paese, gli otto episodi finali della serie arriveranno a partire dal 3 ottobre su Star. Svelata anche la data di uscita della quarta stagione di Boris, la tanto attesa serie cult comedy, che esordirà il 26 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming. È stata inoltre pubblicata una prima immagine della nuova stagione della serie originale italiana, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, con il cast al completo. Scopriamo invece cosa vedere nel mese di agosto!

Catalogo Disney Plus, Agosto 2022: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

Lightyear – La vera storia di Buzz (3 agosto)

Prey (5 agosto)

LEGO Star Wars Summer Vacation (5 agosto)

I Am Groot (serie di cortometraggi, 10 agosto)

Tutti i fan di Toy Story non vedono l’ora di vedere lo spin off su Buzz Lightyear. Ecco la trama ufficiale: “La nuova avventura Disney e Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, e segue il leggendario Space Ranger dopo essere rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L’arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione“.

Catalogo Disney Plus, Agosto 2022: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

Malcolm (stagioni 1-7, 3 agosto)

Code Black (stagioni 1-3, 3 agosto)

She-Hulk: Attorney at Law (stagione 1, 17 agosto)

Andor (stagione 1, 31 agosto)

I fan della Marvel invece aspettano She-Hulk, di cui vi riportiamo la sinossi ufficiale: “Tatiana Maslany è She-Hulk/Jennifer Walters, un avvocato specializzato in casi legali riguardanti i superuomini. She-Hulk accoglierà nella serie una schiera di personaggi Marvel, tra cui Hulk, interpretato da Mark Ruffalo, e Abominio, interpretato da Tim Roth“.