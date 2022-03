Catalogo Disney Plus Aprile 2022: film e serie tv

Disney Plus Aprile 2022, film e serie tv: il catalogo

Il mese di marzo è stato importante per tutti gli abbonati a Disney Plus, visto che dopo qualche settimana di assenza sono tornati Grey’s Anatomy e Station 19 con le nuove puntate crossover. I fan del medical drama e del suo spin-off ambientato tra i pompieri di Seattle sono felici di riuscire a vedere gli episodi finali di entrambe le serie. Ma non è finita qui perché abbiamo visto il tanto atteso film per grandi e piccini Red, senza dimenticare il primo episodio della serie Marvel Moon Knight che un totale di sei puntate che verranno pubblicate proprio una volta a settimana, ogni mercoledì, sulla piattaforma fino al finale del 4 maggio. Scopriamo invece ora insieme cosa ci riserva Disney Plus per il mese di aprile!

Catalogo Disney Plus, Aprile 2022: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

1° aprile: Meglio Nate che niente

8 aprile: Sex Appeal

15 aprile: Fresh

22 aprile: Last Tepui: Vette inesplorate (docufilm)

22 aprile: Ritorno alla fattoria dei nostri sogni (docufilm)

22 aprile: Polar Bear (docufilm)

29 aprile: La vita nascosta – Hidden Life.

Catalogo Disney Plus, Aprile 2022: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

6 aprile: Single Drunk Female

6 aprile: I Simpson – stagione 32

6 aprile: Star – stagione 2

8 aprile: Le fate ignoranti

14 aprile: The Kardashians

20 aprile: The Dropout

20 aprile: Grown-Ish – stagione 4

27 aprile: Sketchbook: come nasce un disegno

27 aprile: Dollface – stagione 2

Tanta attesa per Ferzan Ozpetek e le sue Le Fate Ignoranti, romantic drama tratto dall’omonima pellicola campione d’incassi e fenomeno culturale. “Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente d’auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un’amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici”, si legge nella trama ufficiale. La sinossi rimane quindi fedele a quella originale del film che tutti abbiamo amato. Ecco il cast: