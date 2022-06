Catalogo Disney Plus Giugno 2022: film e serie tv

Disney Plus Giugno 2022, film e serie tv: il catalogo

I fan di Disney Plus sono felici delle prime due puntate di Obi-Wan Kenobi, la serie evento che ha come regista Deborah Chow, e così continueranno a seguire gli episodi ogni venerdì su Disney Plus. Ma ci sono tante novità nel mese di giugno nella famosa piattaforma di streaming. Molto attesa è la nuova serie Ms. Marvel, nuova Super Eroina del MCU alla ricerca di un equilibrio nella sua vita tra il liceo, la famiglia e i nuovi super poteri. Ecco tutto quello che dobbiamo aspettarci questo mese dalla Disney!

Catalogo Disney Plus, Giugno 2022: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

Hollywood Stargirl (3 giugno)

Fire Island (17 giugno)

Rise – La vera storia di Antetokounmpo (24 giugno)

Catalogo Disney Plus, Giugno 2022: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

Abbott Elementary (stagione 1, 1 giugno)

Mixed-ish (stagioni 1-2, 1 giugno)

American Dad (stagione 16, 1 giugno)

Star (stagione 3, 1 giugno)

The Orville: New Horizons (stagione 3, 2 giugno)

Ms. Marvel (stagione 1, 8 giugno)

This Is Us (stagioni 1-5, 8 giugno)

Pose (stagioni 1-2, 8 giugno)

Love, Victor (stagione 3, 15 giugno)

Snowfall (stagione 5, 15 giugno)

When We Rise (stagione 1, 15 giugno)

Have You Seen This Man? (stagione 1, 22 giugno)

The Fosters (stagioni 1-5, 22 giugno)

I Griffin (stagione 19, 22 giugno)

Only Murders in the Building (stagione 2, 28 giugno)

Atlanta (stagione 3, 29 giugno)

Baymax! (stagione 1, 29 giugno)

Daredevil (stagioni 1-3, 29 giugno)

Jessica Jones (stagioni 1-3, 29 giugno)

Iron Fist (stagioni 1-2, 29 giugno)

The Punisher (stagioni 1-2, 29 giugno)

Luke Cage (stagioni 1-2, 29 giugno)

The Defenders (stagione 1, 29 giugno)

Making History (stagione 1, 29 giugno)

Black-ish (stagione 8, 29 giugno)

Good Trouble (stagioni 1-2, 29 giugno)

Vi riportiamo la trama ufficiale della tanto attesa Ms. Marvel: “Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?“.

Ricordiamo invece che in catalogo è ancora disponibile Le Fate Ignoranti – La serie, vincitrice di due Nastri d’Argento per le Grandi Serie. La serie diretta da Ferzan Ozpetek e prima produzione originale italiana per la piattaforma streaming ha ottenuto due Nastri d’Argento ex aequo come Miglior Serie 2022 e Miglior Attrice Non Protagonista (Ambra Angiolini e Anna Ferzetti).