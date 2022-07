Catalogo Disney Plus Luglio 2022: film e serie tv

Disney Plus Luglio 2022, film e serie tv: il catalogo

Dopo il tanto atteso finale di stagione di Obi-Wan Kenobi, i fan di Disney Plus non devono assolutamente preoccuparsi, visto che sono previste molte novità anche nel mese di luglio. Continuano ogni mercoledì le peripezie di Ms. Marvel, nuova Super Eroina del MCU. Ma quali novità ci sono invece in vista su Disney Plus a luglio 2022?

Catalogo Disney Plus, Luglio 2022: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

1° luglio: The Princess

13 luglio: Bob’s burgers – il film

15 luglio: Zombies 3

29 luglio: Not Ok

Per Zombies 3, nella versione italiana, J-Ax presta la propria voce per uno speciale cameo nel ruolo di un annunciatore. “Grazie a mio figlio di 5 anni, ho visto per mesi i primi due capitoli di ZOMBIES e ascoltato le colonne sonore di quei film – ha raccontato il cantante – A un certo punto mi sono reso conto che le canzoni spaccavano e i ragazzi erano davvero bravi, allora ho cominciato ad ascoltarle e cantarle anche da solo“.

Ecco invece la trama di The Princess: “Quando una bella e tenace principessa rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa, viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello del padre. Con il corteggiatore respinto e intenzionato a vendicarsi usurpando il trono, la principessa è chiamata a proteggere la sua famiglia e salvare il regno. Il film è interpretato da Joey King, Dominic Cooper (Preacher), Olga Kurylenko (Black Widow) e Veronica Ngo (The Old Guard)“.

Ecco, infine, la trama del film su Bob’s Burger: “Bob’s Burgers – Il Film è un’avventura d’animazione comedy basata sull’omonima serie pluripremiata agli Emmy®. Dopo che una conduttura dell’acqua rotta crea una voragine di fronte a Bob’s Burgers bloccandone l’ingresso, Bob e Linda faticano per tenere a galla l’attività. Nel mentre i ragazzi cercano di risolvere un mistero che potrebbe salvare il ristorante“.

Catalogo Disney Plus, Luglio 2022: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv: