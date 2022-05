Catalogo Disney Plus Maggio 2022: film e serie tv

Disney Plus Maggio 2022, film e serie tv: il catalogo

I fan di Disney Plus sono felicissimi perché nel mese di maggio ci saranno due grandi date da segnare sul calendario. Il 4 maggio ci sarà l’ultima puntata di Moon Knight. Ricordiamoci che la serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi che arrivano da un’altra vita. Steven scopre di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector, ma nell’ultimo appuntamento uno dei due sembra aver perso la vita. Tra le novità assolute invece troviamo Obi-Wan Kenobi, la serie evento che ha come regista Deborah Chow, già dietro la macchina da presa di due amati episodi della prima stagione di The Mandalorian. Ma quali altre novità ci sono per questo mese di maggio?

Catalogo Disney Plus, Maggio 2022: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

13 maggio: Sneakerentola

20 maggio: Cip e Ciop – Agenti speciali

27 maggio: D. Wade: La vita inaspettata (documentario)

27 maggio: Il viaggio cosmico di Hubble (documentario)

27 maggio: Missione Plutone (documentario)

Catalogo Disney Plus, Maggio 2022: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

4 maggio: Life Below Zero (serie tv, stagione 18)

4 maggio: The Book of Boba Fett

4 maggio: Moon Knight (serie tv, episodio 6)

11 maggio: Proprio come me (serie tv, stagioni 1 e 2)

11 maggio: Mira, Royal Detective (serie tv, 10 episodi della stagione 2)

11 maggio: Qualcosa mi ha morso! (serie tv, stagione 1)

11 maggio: The Chicken Squad (serie tv, 5 episodi della stagione 1)

11 maggio: Marvel Studios: Assembled – The Making of Moon Knight

11 maggio: The Quest (serie/reality)

18 maggio: Alice’s Wonderland Bakery (serie animazione, stagione 1)

18 maggio: I Cavalieri Di Castelcorvo (serie tv, stagione 1)

18 maggio: I segreti dello zoo (serie tv, stagione 5)

20 maggio: Shook

27 maggio: Obi-Wan Kenobi (serie tv, primi 2 episodi della stagione 1)

Ecco la trama ufficiale di Obi-Wan Kenobi:

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

Il protagonista assoluto è Ewan McGregor, che tornerà nel suo ruolo del Maestro Jedi e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader.