Catalogo Disney Plus Marzo 2022: film e serie tv

Disney Plus Marzo 2022, film e serie tv: il catalogo

Nel mese di febbraio Disney Plus ha accontentato tutti gli amanti dei cartoni animati, infatti sono state pubblicate le nuove puntate di Bob’s Burger, inoltre anche alcuni episodi inediti della diciottesima stagione de I Griffin. Inoltre sono state pubblicate le prime puntate dell’ultima di The Walking Dead. Scopriamo insieme invece tutte le novità di questo mese!

Catalogo Disney Plus, Marzo 2022: tutti i film

Il nostro lavoro di investigatrici ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, di seguito vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

West Side Story – 2 marzo

Red – 11 marzo

Bohemian Rhapsody – 11 marzo

L’Amore Bugiardo – Gone Girl – 11 marzo

Birdman O (Le Imprevedibili Virtù dell’Ignoranza) – 11 marzo

La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley – 16 marzo

Un’altra scatenata dozzina – 18 marzo

Revenant – Redivivo – 18 marzo

Gli Occhi di Tammy Faye – 23 marzo

L’era glaciale: le Avventure di Buck – 25 marzo

Catalogo Disney Plus, Marzo 2022: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

Star 1 – 2 marzo

Bear Grylls: Celebrity Edition 6– 2 marzo

Il Cacciatore di Dinosauri – Mongolia 1 – 2 marzo

Bless This Mess 1 – 2 marzo

Better Things 3 – 2 marzo

Running Man: Outrun 1 – 2 marzo

The Owl House -Aspirante Strega 2 – 2 marzo

Weekend in Famiglia – 9 marzo

9-1-1: Lone Star 3 – 9 marzo

The Great North 2 – 9 marzo

Ducktales (2017) 3 – 9 marzo

Sidney to the Max 3 – 16 marzo

Starbot: Oltre la Sfida – 18 marzo

Grey’s Anatomy 18 – 23 marzo

Bob’s Burger 11 – 23 marzo

Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir 4 – 23 marzo

Universi Paralleli – 23 marzo

Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U – 25 marzo

Ovviamente non dobbiamo dimenticare che ogni settimana viene anche pubblicato un nuovo episodio dell’ultima stagione di The Walking Dead, mentre gli amanti dei medical drama saranno felici del ritorno delle avventure di Meredith Grey e di Grey’s Anatomy: eravamo rimasti in una situazione difficile in cui Owen Hunt stava rischiando la vita. Il dottore sarà riuscito a sopravvivere oppure ci saranno nuovi gravi conseguenze per i medici dell’ospedale?