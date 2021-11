Catalogo Disney Plus 2021: le novità di Novembre

Da quando la piattaforma streaming di Disney Plus è entrata nelle nostre vite, siamo tutti più contenti e abbiamo sempre qualcosa da poter vedere durante le nostre serate. La piattaforma contiene una vasta gamma di serie tv, film e documentari che possiamo vedere quando vogliamo seduti comodamente sui divani di casa nostra, pagando semplicemente uno fra gli abbonamenti messi a nostra disposizione. Dal momento che siamo avanti, e vogliamo che lo siate anche voi con noi, oggi andiamo a scoprire insieme quali sono i film e le seire tv in arrivo a novembre; rimanete con noi, ne vedrete di tutti i colori!

Catalogo Disney Plus Novembre 2021: i film in uscita

Iniziamo proprio dai film perché il mese di novembre su Disney Plus si apre con questi, prendete appunti, segnate tutto e aspettate con ansia che arrivi il momento per poter seguire tutti i contenuti che vi stiamo per elencare:

3 Novembre:

The Premise – questioni morali

5 Novembre:

Galline in fuga

Underwater

12 Novembre:

Mamma ho perso l’aereo

Jungle Cruise

Come d’Incanto

I racconti di Olaf

Ciao Alberto

I Simpson in Happy Plusaversary

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

Marvel Studios Assembled – Shang-Chi

Marvel Legends: Hawkeye

Happier than ever: Lettera d’amore a Los Angeles – Making Of

Marvel Studios 2021 Special

Boba Fett: le Origini (Speciale Star Wars)

Spin

Intrecci dal passato

17 Novembre:

Besos al Aire

Marvel Studios Assembled – Black Widow

24 Novembre:

Marvel Studios Assembled – The Making of What If…?

Jacques Cousteau: il figlio dell’oceano

25 Novembre:

The Beatles: Get Back Ep.1

26 Novembre:

The Beatles: Get Back Ep.2

Descendants: il matrimonio reale

Vi presento Christopher Robin

A Muppet Christmas: Letters to Santa

Catalogo Disney Plus Novembre 2021: le serie tv in arrivo

E adesso passiamo velocemente alle serie tv! Proprio come accade con le caramelle, una serie tv tira l’altra ed ecco a voi le novità per il prossimo mese:

3 Novembre:

Grey’s Anatomy ST18 – episodi settimanali ogni mercoledì

What we do in the shadows Stagioni 1 e 2

10 Novembre:

Snowfall Stagioni 1-2-3-4 (serie)

Big Hero 6 ST3 (serie)

12 Novembre:

Il mondo secondo Jeff Goldblum ST2

Dopesick – dichiarazione di dipendenza

17 Novembre:

Zeke e Luther ST3

24 Novembre:

Hawkeye ST1 I primi due episodi

The Resident ST5

The Choe Show

Topolino la casa del divertimento

Mira the royal detective ST2.

Leggi anche: