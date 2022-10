Catalogo Disney Plus Ottobre 2022: film e serie tv

Disney Plus Ottobre 2022, film e serie tv: il catalogo

Ottobre è un mese importante per Disney Plus e per tutti i fan della Disney infatti sono due le grandi attese di questo mese. Partiamo da The Walking Dead: gli otto episodi finali della serie arriveranno a partire dal 3 ottobre su Star. “Sulla scia dell’opprimente presenza delle cavallette, una forza ancora più grande si sta abbattendo su ogni singolo membro di ciascuna comunità. Con le bandiere del Commonwealth issate a Hilltop, Alexandria e Oceanside, per coloro che si trovano in viaggio non c’è tempo per elaborare strategie. È una corsa contro il tempo per rimanere vivi e portare fuori coloro che vivono ancora nel Commonwealth prima che Hornsby possa compiere la sua vendetta“, si legge nella sinossi ufficiale. L’altro titolo atteso è ovviamente Boris 4. Dopo tre stagioni e un film, scritte e dirette da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, la famosa serie tv torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani.

Photo Credit: Andrea Pirrello e Loris Zambelli

Catalogo Disney Plus, Ottobre 2022: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

7 OTTOBRE SOUL OF A NATION: THE MURDER OF MALCOM X (documentario)

14 OTTOBRE ROSALINE (film)

14 OTTOBRE SOUL OF A NATION: SCREAM QUEENS RISING (documentario)

Catalogo Disney Plus, Ottobre 2022: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

3 OTTOBRE THE WALKING DEAD 11 – ultimi episodi (serie tv)

5 OTTOBRE THE BEAR (serie tv, stagione completa)

12 OTTOBRE CANDY: MORTE IN TEXAS (serie tv)

12 OTTOBRE CAMBIO DI DIREZIONE (serie tv, stagione completa)

12 OTTOBRE THE CAPTAIN (docuserie)

12 OTTOBRE AGLI OCCHI DEL MONDO (serie tv)

19 OTTOBRE LES AMATEURS (serie tv, stagione completa)

19 OTTOBRE THE GOOD DOCTOR S1-S4 (serie tv)

19 OTTOBRE DAMAGES S1-S5 (serie tv)

26 OTTOBRE BORIS 4 (serie tv)

26 OTTOBRE STAR WARS: TALES OF THE JEDI – S1 (serie tv)

26 OTTOBRE THIS IS GOING TO HURT – S1 (serie tv)

26 OTTOBRE LA MISTERIOSA ACCADEMIA DEI GIOVANI GENI – S2 (serie tv)

“Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata “Gli occhi del cuore”, la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?“, si legge nella trama di Boris 4.