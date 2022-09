Catalogo Disney Plus Settembre 2022: film e serie tv

Disney Plus Settembre 2022, film e serie tv: il catalogo

Settembre è un mese importante per Disney Plus e per tutti i fan della Disney infatti il prossimo 8 settembre si svolgerà il Disney Day, un evento online che prevede anteprime dei prossimi contenuti della piattaforma di streaming, incluso un evento speciale dalla durata di un’ora dai Marvel Studios e diversi annunci su ciò che vedremo sulla piattaforma il prossimo anno. La festa a livello mondiale torna in occasione del D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event presentato da Visa ad Anaheim, California. Per festeggiare ci saranno nuovi contenuti dei suoi brand principali, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. “Il Disney+ Day sarà una celebrazione su larga scala dei nostri abbonati – ha detto Bob Chapek, amministratore delegato di The Walt Disney Company nel comunicato stampa che annuncia l’evento – Questo giorno porta in vita la nostra missione di intrattenere, informare e ispirare i fan e le famiglie di tutto il mondo attraverso il potere di una narrazione senza precedenti e diventerà un evento annuale da amplificare nelle nostre attività globali“. Cosa ci dobbiamo aspettare quindi dalle nuove uscite?

Catalogo Disney Plus, Settembre 2022: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

PINOCCHIO (8 settembre)

THOR: LOVE AND THUNDER (8 settembre)

THE OLD MAN (28 settembre)

HOCUS POCUS 2 (30 settembre)

Ecco la trama di Hocus Pocus: “Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studentesse liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti“.

Catalogo Disney Plus, Settembre 2022: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

OBI-WAN KENOBI: IL RITORNO DI UNO JEDI (8 settembre)

CARS ON THE ROAD (8 settembre, intera serie disponibile)

MIKE (8 settembre, primi 4 episodi, poi un episodio a settimana)

PISTOL (8 settembre, serie completa)

WEDDING SEASON (8 settembre, prima stagione completa)

AVVENTURE ESTREME CON BERTIE GREGORY (8 settembre, prima stagione completa)

GROWING-UP (8 settembre, prima stagione completa)

ANDOR (21 settembre, i primi tre episodi, poi un episodio a settimana)

THE KARDASHIANS 2 (22 settembre, un episodio a settimana)

Ricordiamo per tutti i fan della Marvel che nel mese di settembre, ogni giovedì, è prevista l’uscita del nuovo episodio di She Hulk – Attorney At Law.