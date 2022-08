Catalogo Netflix Agosto 2022: film e serie tv

Netflix Agosto 2022, film e serie tv: il catalogo

Nonostante agosto sia un mese in cui magari si sta più spesso fuori casa per le vacanze, non mancano le novità tra serie tv e film su Netflix. Nel frattempo tra le novità della famosa piattaforma di streaming segnaliamo che Shondaland ha annunciato l’inizio delle riprese della terza stagione di Bridgerton. In questo caso, al centro della storia, la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Al cast si aggiungono le new entry Daniel Francis (Stay Close), che interpreterà Marcus Anderson, Sam Phillips (The Crown), che interpreterà Lord Debling, e James Phoon (Wreck), che interpreterà Harry Dankworth. Proprio a fine agosto invece ci sarà la presentazione alla stampa della quinta stagione di Skam Italia tanto attesa da adolescenti e non. Intanto scopriamo cosa vedere questo mese su Netflix!

Potrebbe interessarti anche:

Catalogo Netflix Agosto 2022: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo ad agosto? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

Midsommar: il villaggio dei dannati – 1 agosto

Adaline: l’eterna giovinezza – 1 agosto

Man in Black 1, 2 e 3 – 1 agosto

Spider-Man 1, 2 e 3 – 1 agosto

La stagione dei matrimoni – 4 agosto

Il destino delle Tartarughe Ninja – 5 agosto

Carter – 5 agosto

Los Ladrones: l’ultima grande rapina – 10 agosto

13: Il Musical – 12 agosto

Dayshift: a caccia di vampiri – 12 agosto

Royalteen: l’erede – 17 agosto

Linee parallele – 17 agosto

Fullmetal Alchemist: La vendetta di Scar – 20 agosto

Me Time – Un weekend tutto per me – 26 agosto

Seoul Vive: L’ultimo inseguimento – 26 agosto

Catalogo Netflix Luglio 2022: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?