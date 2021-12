Netflix Dicembre 2021: il catalogo

Il nuovo mese di Dicembre si prospetta essere davvero scoppiettante, in particolare per gli abbonati a Netflix che potranno vedere tante nuove serie tv, film e documentari. Il periodo natalizio che stiamo per vivere è il migliore per starsene seduti comodamente sui nostri divani, una bella copertina, una bevanda calda in una mano e il telecomando nell’altra, e fare infinite maratone di serie tv, film o documentari. Tanti prodotti per noi, quindi, appassionati di tutto ciò che riguarda il mondo della Tv, perché ci piace immergerci nelle vite dei protagonisti delle nostre serie tv preferite, ci piace perderci nei documentari o piangere davanti ad un film. E’ arrivato il momento, non lasciateci proprio adesso, ecco i film e le serie tv in uscita su Netflix.

Catalogo Netflix Dicembre 2o21: tutti i film

Iniziamo dai film, ecco tutte le novità del mese di Dicembre:

1 Dicembre:

The Cleanse

Il potere del cane

Il serpente verde

Virus Letale

Fear In The Night

Unbroken: la via della redenzione

2 dicembre

Single per sempre?

The Whole Truth

3 dicembre

Cobalt Blue

6 dicembre

Joker

Johnny English

Asakusa Kid

10 dicembre

The Unforgivable

Virtualmente reale

Dos

Back to the Outback – Ritorno alla natura

12 dicembre

Blinded by the Light

15 dicembre

È stata la mano di Dio

Tokyo Godfathers

16 dicembre

Natale in California: Luci della città

A Naija Christmas

Catalogo Netflix Dicembre 2021: le serie tv

E adesso? Pensavate che vi avremmo lasciato senza serie tv? Ecco tutte le novità del mese di Dicembre:

1 dicembre

The 100 – S7

Lost in Space – S3

New Amsterdam – S2

Le bizzarre avventure di Jojo – S5

Kemono Jihen

Archer – S12

2 dicembre

Coyotes

3 dicembre

La Casa di Carta 5 – Volume 2

Jurassic World: Nuove avventure – S3

6 dicembre

Voir – S1

8 dicembre

Titans – S3

Carolin Kebekus: The Last Christmas Special

9 dicembre

The Sinner – S3

Shaman King

10 dicembre

How to Ruin Christmas

Questi ruggenti anni Venti

Aranyak

11 dicembre

Inspector Koo

The Hungry and the Hairy

14 dicembre

Russell Howard: Lubricant

The Future Diary

17 dicembre

The Witcher – S2

22 dicembre

Emily in Paris – S2

25 dicembre

Stories of a Generation con Papa Francesco.

