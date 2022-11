Catalogo Netflix Dicembre 2022: film e serie tv

Netflix Dicembre 2022, film e serie tv: il catalogo

Quali sono le novità di Netflix per il mese di dicembre? Per le feste di Natale sono tante le famiglie che decideranno di passare una serata a casa con pop corn, coperta e Netflix. Vi ricordiamo che questo servizio di streaming ha un costo di 7,99 euro al mese per l’account Base, mentre l’account Standard che ha il costo di 12,99 euro al mese e l’account Premium che ha il costo di 17,99 euro al mese. Qualche mese fa è arrivata la notizia che tra qualche tempo non sarà più possibile condividere lo stesso account con altre persone. Chi fa l’abbonamento dovrà pagare una tariffa mensile più alta per ogni persona che vive al di fuori del suo nucleo familiare e che effettua il login sul suo profilo. “Le persone – si legge sul blog ufficiale della società di video streaming la product manager Timi Kosztin – si muovono, le famiglie crescono e relazioni finiscono. Ma in mezzo a tutti questi cambiamenti l’esperienza Netflix deve restare la stessa. Nei Paesi con il nostro piano economico supportato da pubblicità prevediamo che l’opzione di trasferimento del profilo sarà particolarmente popolare“. Allora siete pronti a scoprire tutte le novità dei prossimi giorni? Ve li elenchiamo tutti, con le date di uscita!

Catalogo Netflix Dicembre 2022: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a dicembre? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

Troll (1 dicembre)

Sr. (2 dicembre)

L’amante di Lady Chatterly (2 dicembre)

Sebastian Maniscalco (6 dicembre)

Ardente Pazienza (7 dicembre)

Matrimonio a punti (7 dicembre)

Alla luce del sole (8 dicembre)

Pinocchio (9 dicembre)

Who killed Santa (Murderville) (15 dicembre)

Bardo (16 dicembre)

Knoves Out 2 (16 dicembre)

Matilda (25 dicembre)

Rumore Bianco (30 dicembre)

Catalogo Netflix Dicembre 2022: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

L’estate in cui imparammo a volare (2 dicembre)

My unorthodox life (2 dicembre)

Hot skull (2 dicembre)

Too hot to haldle (7 dicembre)

Smiley (7 dicembre)

La flor mas bella (7 dicembre)

Odio il Natale (9 dicembre)

Dragon Age Absolution (9 dicembre)

Gudetama (13 dicembre)

Last chance u basketball (13 dicembre)

Sonic Prime (15 dicembre)

Cook at all costs (16 dicembre)

La tempesta di Natale (16 dicembre)

The Recruit (16 dicembre)

Dance Monstaers (16 dicembre)

Emily in Paris 3 (21 dicembre)

Alice in Borderland 2 (22 dicembre)

Treason (26 dicembre)

Tanta attesa per la terza stagione di Emily in Paris che proseguirà a seguire le vicende di Emily, ormai più integrata nel tessuto parigino ma ancora alle prese con le sfide quotidiane della sua nuova vita in Francia.