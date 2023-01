Catalogo Netflix Febbraio 2023: film e serie tv

Netflix Febbraio 2023, film e serie tv: il catalogo

Quali sono le novità di Netflix per il mese di febbraio? Ricordiamo che da marzo la famosa piattaforma di streaming non sarà più disponibile in condivisione. Fino ad oggi gli utenti potevano condividere la propria password anche fuori il proprio nucleo familiare in modo tale da dividere il prezzo dell’abbonamento annuale o mensile. Adesso invece ci sarà un ulteriore costo aggiuntivo per rendere lo stesso profilo fuori dal nucleo familiare. Lo switch definitivo, ha fatto sapere la società, avverrà in maniera graduale. Vi ricordiamo che l’abbonamento ha un costo di 7,99 euro al mese per l’account Base, mentre l’account Standard che ha il costo di 12,99 euro al mese e l’account Premium che ha il costo di 17,99 euro al mese. Allora siete pronti a scoprire tutte le novità dei prossimi giorni che ancora potete condividere con amici e parenti? Ve li elenchiamo tutti, con le date di uscita!

Catalogo Netflix Febbraio 2023: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a febbraio? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

Figli – disponibile dall’1 febbraio 2023

The Pledge – disponibile dall’1 febbraio 2023

I milioni di Gunther – stagione 1 – disponibile dall’1 febbraio 2023

True Spirit – disponibile dal 3 febbraio 2023

Dalla paura all’amore – disponibile dal 3 febbraio 2023

Infiest – disponibile dal 3 febbraio 2023

Da me o da te – disponibile dal – 10 febbraio 2023

Dieci giorni tra il bene e il male – disponibile dal 10 febbraio 2023

Full Swing: una stagione di golf – stagione 1 – disponibile dal 15 febbraio 2023

Unlocked – disponibile dal – 17 febbraio 2023

7 Donne e un Mistero – disponibile dal 22 febbraio 2023

Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud – stagione 1 – disponibile dal 22 febbraio 2023

Formula 1: Drive to Survive – stagione 5 – disponibile dal 24 febbraio 2023

Un fantasma in casa – disponibile dal 24 febbraio 2023

Catalogo Netflix Febbraio 2023: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?