Catalogo Netflix Giugno 2023: film e serie tv

Netflix Giugno 2023, film e serie tv: il catalogo

Quali sono le novità di Netflix per il mese di giugno? Tra le serie tv più attese troviamo sicuramente Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di animazione scritta e diretta da Zerocalcare, che esordirà il 9 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Ecco la sinossi ufficiale: “Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo“. In attesa di questa serie siete pronti a scoprire tutte le novità su Netflix dei prossimi giorni? Ve li elenchiamo tutti, con le relative date di uscita!

Catalogo Netflix Giugno 2023: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a giugno? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche con il primo caldo:

A Beautiful Life (film) – 1 giugno

You Do You (film) – 9 giugno

Tyler Rake 2 (film) – 16 giugno

Black Clover: la spada dell’Imperatore magico (film) – 16 giugno

Dalla mia finestra: al di là del mare (film) – 23 giugno

The Perfect Find (film) – 23 giugno

iNumber Number: l’oro di Johannesburg (film) – 23 giugno

Il morso del coniglio (film) – 28 giugno

Eldorado – Il nightclub odiato dai nazisti (documentario) – 28 giugno

Nimona (film) – 30 giugno

La leggenda di Al, John e Jack (film) – 30 giugno

Borotalco (film) – 30 giugno

Compagni di scuola (film) – 30 giugno

Catalogo Netflix Giugno 2023: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?