Netflix Luglio 2022, film e serie tv: il catalogo

Se da Nord a Sud il caldo non accenna ad arrestarsi, una delle soluzioni migliori è quella di rimanere a casa, fermi immobili sul divano e sul letto, ma in compagnia di una bella serie tv. Cosa dobbiamo aspettarci allora da Netflix? Tanta attesa, ovviamente, per la seconda parte della quarta stagione di Stranger Things. Il 1° luglio sono stati pubblicati gli episodi 8 e 9, ovvero quelli che sugellano la fine della quarta stagione. Niente paura, perché la piattaforma di streaming ha già confermato che ci sarà una quinta ed ultima stagione conclusiva. Scopriamo insieme tutte le novità di luglio su Netflix!

Catalogo Netflix Luglio 2022: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a luglio? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

1 luglio – Cult of Chucky

4 luglio – La galleria dei cuori infranti

4 luglio – Cena con delitto – Knives Out

6 luglio – Da ciao ad addio

6 luglio – La ragazza nella foto

8 luglio – Il mostro dei mari

8 luglio – Le relazioni pericolose

11 luglio – Unfriended Dark Web

13 luglio – Sotto il sole di Amalfi

15 luglio – Persuasione

22 luglio – The Gray Man

29 luglio – Purple Hearts

Catalogo Netflix Luglio 2022: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

1° luglio: la seconda parte della quarta stagione di Stranger Things

6 luglio: King of Stonks

8 luglio – Boo, Bitch

8 luglio – Come costruire una Sex Room

8 luglio – Quella notte infinita

12 luglio – la seconda parte della sesta stagione di Better Call Saul

12 luglio – Come cambiare la tua mente

13 luglio – D.B Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla

14 luglio – Resident Evil

14 luglio – Kung Fu Panda: il cavaliere dragone

15 luglio – Matrimonio e desideri

15 luglio – Farzar

15 luglio – Alba

20 luglio – la quarta stagione di Virgin River

28 luglio – Bepp Breathing

29 luglio – Uncoupled

29 luglio – Fanatico

Ecco la trama della quarta stagione di Stranger Things: “Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra“.