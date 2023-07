Catalogo Netflix Luglio 2023: film e serie tv

Netflix Luglio 2023, film e serie tv: il catalogo

Quali sono le novità di Netflix per il mese di luglio? Ricordiamo che da qualche settimana anche in Italia è stata bloccata la condivisione degli account, perciò sono davvero tante le persone che hanno dovuto rinunciare alla visione della famosa piattaforma di streaming. L’account Netflix è destinato ad un unico nucleo domestico, perciò tutte le persone che fanno parte del nucleo domestico dell’abbonato possono guardare il catalogo dove vogliono (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi. Ecco cosa si legge nel comunicato ufficiale:

Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d’animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix.

Ecco i piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: al prezzo di €5.49 al mese, che permette l’accesso a un solo account non condivisibile

Piano Basic senza pubblicità: al prezzo di €7.99 al mese, che offre l’accesso a un solo account non condivisibile

Piano Standard: al costo di €12.99 al mese, che consente la visione in 4K su due dispositivi contemporaneamente e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con un costo di €17.99 al mese, concedendo agli abbonati la possibilità di visionare il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi contemporaneamente

Catalogo Netflix Luglio 2023: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a luglio? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche con il caldo estivo:

Ali – 1 luglio

Batman begins – 1 luglio

Nerve – 1 luglio

Un principe per l’estate – 1 luglio

I molti santi del New Jersey – 4 luglio

Escape room 2, Gioco mortale – 7 luglio

Seasons – 7 luglio

The Out-Laws, Suoceri fuorilegge – 7 luglio

Clemency – 12 luglio

Mister Car e i templari – 12 luglio

Bird Box Barcellona – 14 luglio

Bahìa Colorada – 19 luglio

Respiro profondo: la sfida di Alessia Zecchini – documentario – 19 luglio

Catalogo Netflix Luglio 2023: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?