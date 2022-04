Catalogo Netflix Maggio 2022: film e serie tv

Netflix Maggio 2022, film e serie tv: il catalogo

Dopo aver visto i finali di stagione di Ozark e di Elite, cosa ci dobbiamo aspettare nel mese di maggio da Netflix? Tra le serie più attese in assoluto c’è sicuramente la terza stagione di Summertime. Le nuove avventure di Summer, Ale, Sofia, Edo e Dario saranno scandite dalle note di “Scossa” di sangiovanni, il nuovo singolo inedito del cantautore vicentino, in anteprima nel trailer della serie in cui i protagonisti faranno un ulteriore passo in avanti verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e aspirazioni. Ma cos’altro ci aspetta dalla piattaforma di streaming?

Catalogo Netflix Maggio 2022: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a maggio? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

Un Principe tutto mio

Mia e il Leone bianco

Ti giro intorno

Due Agenti molto speciali 2

Sansone

A Haunting at the Rectory

Hot Pursuit

Our Father

Cheerleader per sempre

Il fotografo e il postino: l’omicidio di José Luis Cabezas

Catalogo Netflix Maggio 2022: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

El marginal , Stagione 5 (4 maggio)

, Stagione 5 (4 maggio) Summertime , Stagione 3 (4 maggio)

, Stagione 3 (4 maggio) Meltdown: L’incidente alla centrale di Three Mile Island (4 maggio)

(4 maggio) Blood Sisters , Miniserie (5 maggio)

, Miniserie (5 maggio) Clark , Miniserie (5 maggio)

, Miniserie (5 maggio) Il Pentavirato , Stagione 1 (5 maggio)

, Stagione 1 (5 maggio) Cuccioli nella natura , Stagione 1 (5 maggio)

, Stagione 1 (5 maggio) Benvenuti a Eden , Stagione 1 (6 maggio)

, Stagione 1 (6 maggio) The Sound of Magic , Stagione 1 (6 maggio)

, Stagione 1 (6 maggio) Workin’ Moms, Stagione 6 (10 maggio)

Stagione 6 (10 maggio) 42 giorni nell’oscurità , Stagione 1 (11 maggio)

, Stagione 1 (11 maggio) Brotherhood , Stagione 2 (11 maggio)

, Stagione 2 (11 maggio) Maverix , Stagione 1 (12 maggio)

, Stagione 1 (12 maggio) Savage Beauty , Stagione 1 (12 maggio)

, Stagione 1 (12 maggio) Avvocato di difesa , Stagione 1 (13 maggio)

, Stagione 1 (13 maggio) Il produttore , Stagione 1 (13 maggio)

, Stagione 1 (13 maggio) Neumatt , Stagione 1 (13 maggio)

, Stagione 1 (13 maggio) Vampire in the Garden , Stagione 1 (16 maggio)

, Stagione 1 (16 maggio) The Future Diary , Stagione 2 (17 maggio)

, Stagione 2 (17 maggio) Che fine ha fatto Sara? , Stagione 3 (18 maggio)

, Stagione 3 (18 maggio) L’amore nello spettro USA , Stagione 1 (18 maggio)

, Stagione 1 (18 maggio) DI4RI , Stagione 1 (18 maggio)

, Stagione 1 (18 maggio) The G Word with Adam Conover (19 maggio)

(19 maggio) Love, Death + Robots Volume 3 (20 maggio)

Volume 3 (20 maggio) Our Blues , Stagione 1 (21 maggio)

, Stagione 1 (21 maggio) Ghost in the Shell: SAC_2045 , Stagione 2 (23 maggio)

, Stagione 2 (23 maggio) Date da mangiare a Phil , Stagione 5 (25 maggio)

, Stagione 5 (25 maggio) Shaman King , Stagione 1 Parte 4 (26 maggio)

, Stagione 1 Parte 4 (26 maggio) Stranger Things, Stagione 4 Parte 1 (27 maggio)

