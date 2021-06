Celebrity Hunted: in arrivo la seconda stagione

Riscaldate i motori perchè Celebrity Hunted 2 sta per arrivare e da qualche giorno abbiamo anche la possibilità di poter vedere il trailer. Dopo il successo della prima stagione in cui hanno partecipato Fedez, Francesco Totti, Claudio Santamaria e Francesca Barra, Luis Sal, Diana del Bufalo, Cristiano Caccamo e Costantino della Gherardesca, altri personaggi si metteranno in gioco per la Caccia all’uomo, ne vedremo delle belle! Prima di scoprire qualcosa in più sul trailer, andiamo a consocere il cast e la data di uscita.

Leggi anche:

Celebrity Hunted 2: cast e data di uscita

Se l’anno scorso abbiamo avuto modo di assistere alle avventure dei protagonisti che vi abbiamo citato, quest’anno tenetevi pronti a vivere attimi di tensione, gioia e divertimento insieme a: Diletta Leotta, Stefano Accorsi, Elodie e Myss Keta, Vanessa Incontrada, Achille Lauro e Boss Doms. Sarà disponibile dal 18 giugno su Amazon Prime e noi non stiamo più nella pelle.

Celebrity Hunted 2: il trailer

Noi non siamo per gli spoiler ma vi vogliamo anticipare qualcosa sul trailer, se non lo avete visto. I protagonisti dovranno fuggire, per 14 giorni, da una squadra di cacciatori. Preparatevi a vedere nascondigli impensabili, ogni tipo di strategia di difesa perché a Celebrity Hunted tutto è concesso. I protagonisti saranno forniti di un kit di sopravvivenza e una carta di debti con pochi euro. I cacciatori, dal canto loro, sono dei professionisti e hanno tutti i mezzi per poterli scovare, Nel trailer si vede Diletta Leotta che fa un selfie con un parrucchiere e, quest’ultimo lo riposta, rivelando quindi dove si trova.