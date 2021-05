Abbiamo aspettato tanto questa data e finalmente è arrivata. I centri commerciali aperti nel week end torneranno ad accoglierci con i loro negozi pieni zeppe di merce. Merce che non aspetta altro che di venire a casa con noi. Dopo mesi e mesi di “rinunce”, seppur in favore di un bene ben maggiore, potremo tornare alle nostre tanto amate sessioni di shopping terapeutico (come tanto amiamo definirlo per giustificarci più o meno inconsciamente).

Da quando i centri commerciali saranno aperti nel week end

Ebbene, tenetevi forti: da questo fine settimana, ovvero da oggi 22 maggio 2021, i centri commerciali saranno aperti anche nei week end in (quasi) tutta Italia. Che, nel frattempo, ad eccezione della Valle d’Aosta, è diventata tutta gialla e che lo sarà definitivamente da lunedì prossimo.

Il provvedimento relativo alla riapertura è contenuto nell’ultimo decreto legge del premier Draghi: secondo le disposizioni del nuovo Dpcm, tutti i negozi dei centri commerciali potranno tenere le serrande alzate nelle giornate festive e prefestive. Come ai vecchi tempi, insomma.

Nel rispetto delle regole anti-covid, da oggi 22 maggio si potrà ritornare a fare shopping nel fine settimana ed in presenza. Sperando che, oltre che a svuotare i nostri portafogli, possiamo portare beneficio a tutti gli esercizi commerciali che, nell’ultimo anno e mezzo, hanno patito la situazione riportando ingenti danni economici.

Chissà se ci ricordiamo come sono fatti i centri commerciali nel fine settimana. In fondo, se ci pensiamo bene, è dal Dpcm del 3 novembre 2020 che la limitazione è rimasta tale. Insomma, da più di sei mesi non abbiamo avuto il piacere di girovagare tra le gallerie commerciali impegnati in interminabili ore di shopping (che per i nostri accompagnatori, forse, sembravano più spedizioni punitive, ma questo è un altro discorso…).

Bene, non ci resta che dare un ultimo sguardo alla nostra wishlist (che sicuramente necessita di essere aggiornata) e metterci in viaggio. A noi non resta altro da fare che augurarvi uno shopping fruttuoso.

