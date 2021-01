Elena Faggi è riuscito ad aggiudicarsi un posto tra le otto Nuove Proposte del Festival di Sanremo che vedremo sul palco del Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021 (salvo slittamenti a causa della pandemia da Covid-19). Scelta insieme ai fratelli Dellai tra gli 8 vincitori dell’edizione di Area Sanremo TIM 2020 – insieme con Aurora Fadel, Federica Marinari, Francesca Miola, Guasto, Luca D’Arbenzio, Mirall – e decretati il 18 novembre scorso dalla commissione presieduta da Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max.

Il brano “Che ne so” è firmato dalla stessa Elena col fratello Francesco Faggi (proprio insieme a lui ha partecipato a Italia’s Got Talent nel 2017). “Ammiro tanto Arisa ma ascolto tanta musica estera, inglese e statunitense. Mi ritrovo in Billie Eilish, nel pop R&B: ho cercato di portare i miei gusti musicali nella lingua italiana. La canzone ricorda Sincerità e questo mi fa piacere ma io scrivo esprimendo quello che ho e quello che sento. Non ho preso ispirazione da lei, forse è stata una cosa inconscia!”, ha dichiarato a Soundsblog.

Ecco il testo ufficiale di Che ne so:

Questo cielo toglie il fiato

Questo cielo è innamorato

Ma il tramonto dura troppo poco

Mi illudo mentre te ne prendi gioco

Fai così

Illudimi

Tanto mi diverto

Sai quanto mi diverto

Confondimi

Convincimi

Ma trova un buon pretesto

Per andare via presto

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po’

Forse no

Non lo so

Forse un po’

Forse no

Che ne so

Guarda come perdo tempo

A pensarti ogni momento

Quando molto probabilmente

A te neanche passo per la mente

Fai così

Illudimi

Tanto mi diverto

Sai quanto mi diverto

Confondimi

Convincimi

Fingiti diverso

Innamorato perso

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po’

Forse no

Non lo so

Forse un po’

Forse no

Che ne so

U-uhu-uhu-uhu-uhuuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuuuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

Forse è vero

Forse è vero che ci spero

Che si avveri quel che mi dicevi ieri

E mi faccio film mentali

Forse troppi, forse vani

Ma è così

Così sarà domani

Dimmi “è così”

Così sarà domani

U-uhu-uhu-uhu-uhuuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuuuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po’

Forse no

Non lo so

Forse un po’

Forse no

Che ne so