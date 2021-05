Chernobyl serie tv

Chernobyl è la miniserie televisiva americana e britannica, creata e scritta da Craig Mazin e diretta da Johan Renck. La prima puntata, andata in onda il 10 giugno 2019 su Sky Atlantic, ha fatto registrare numeri da record con 550mila spettatori medi, compresi i clienti extra di Sky che lo hanno visto in anteprima nel fine settimana precedente. Si tratta così della serie europea di Sky più vista di sempre. “Chernobyl” è andato in onda ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic, anche on demand, e in streaming su NOW. La serie è stata recentemente riproposta in televisione (senza dimenticare che ha ottenuto 42 premi, tra cui 10 Emmy, 2 Golden Globe e 1 Grammy), tuttavia chi non ha avuto modo di vederla può recuperare la visione sempre su NOW.

Chernoby, la serie evento in streaming su NOW

Chernobyl serie tv: trama

La serie tv si concentra sulla portata straziante del disastro di Cernobyl che si è verificato nell’Ucraina sovietica il 26 aprile 1986, svelando come e perché è accaduto e raccontando le storie scioccanti e straordinarie degli eroi che hanno combattuto e che sono caduti. A seguito dell’annuncio della messa in onda della serie, tra maggio e giugno 2019, le prenotazioni per visite turistiche a Pryp”jat’ e nell’area della Centrale nucleare di Černobyl’ sono aumentate del 40 per cento.

Chernobyl serie tv: cast

Il cast di Chernobyl è guidato da Jared Harris nel ruolo di Valery Legasov, lo scienziato sovietico assunto dal Cremlino per indagare sull’incidente. C’è anche Stellan Skarsgård (Avengers: Age of Ultron) ed Emily Watson (The Dresser): il primo è Boris Shcherbina, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e capo del Bureau for Fuel and Energy sovietico; lei è Ulana Khomyuk, una fisica nucleate sovietica determinata a risolvere il mistero scientifico dietro al disastro di Chernobyl.