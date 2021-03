Chi si esibisce nella prima serata del Festival di Sanremo 2021

Martedì 2 marzo andrà in scena la prima serata del Festival di Sanremo 2021. “Sanremo sta come tutto il resto d’Italia, ancora in difficoltà, a livello sanitario, finanziario ed economico siamo stanchi ed esauriti, comunque questo Festival porta una nota di allegria, purtroppo non è come quello degli anni scorsi, ma comunque ci sarà un grande studio televisivo all’interno dell’Ariston […] Sono settimane di lavoro intenso, è stato un Festival dibattuto, si è detto di tutto e di più, all’interno del teatro c’è un protocollo sanitario rigidissimo che, incrociamo le dita, fino ad ora sta funzionando benissimo, fuori del teatro molti controlli: forze dell’ordine e volontari per monitorare le vie centrali e limitrofe per evitare assembramenti che purtroppo è il problema di questi giorni che cercheremo di monitorare al massimo”, ha dichiarato il sindaco Biancheri.

Big prima serata del Festival di Sanremo 2021

I 13 artisti della categoria Campioni che si esibiranno martedì 2 marzo nella prima serata del Festival di Sanremo – saranno, in ordine alfabetico Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Noemi (al posto di Irama), Madame, Maneskin, Max Gazzè. Ecco l’ordine da scaletta:

Arisa – Potevi fare di più

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

Aiello – Ora

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Max Gazzè – Il farmacista

Noemi – Glicine al posto di Irama – La genesi del tuo colore

Madame – Voce

Maneskin – Zitti e buoni

Ghemon – Momento perfetto

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Annalisa – Dieci

Francesco Renga – Quando trovo te

Fasma – Parlami

Nuove Proposte nella prima serata del Festival di Sanremo 2021

Tra le Nuove Proposte, sempre in ordine alfabetico, Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano. Ecco l’ordine da scaletta:

Gaudiano – Polvere da sparo

Elena Faggi – Che ne so

Avincola – Goal!

Folcast – Scopriti

