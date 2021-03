Chi si esibisce nella quarta serata del Festival di Sanremo 2021

Venerdì 5 marzo andrà in scena la quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Ricordiamo che la terza serata ha totalizzato in termini di ascolti 7 milioni 653 mila; 44,3 per cento di share (10 milioni 596 mila spettatori; 42,4 per cento nella prima parte, 4 milioni 369 mila spettatori; 50,6 per cento nella seconda). Il picco d’ascolto c’è stato alle 21:46: 13 milioni 194 mila spettatori. Come sempre al timone troviamo Amadeus, accompagnato da Fiorello e dalle incursioni del calciatore Zlatan Ibrahimovic. Ecco tutto quello che succederà in questa serata!

Big quarta serata del Festival di Sanremo 2021

I 26 artisti della categoria Campioni che si esibiranno venerdì 5 marzo nella quarta serata del Festival di Sanremo proporranno i loro inediti (ancora non è stata svelata la scaletta ufficiale).:

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Annalisa – Dieci

Irama – La genesi del tuo colore

Malika Ayane – Ti piaci così

Noemi – Glicine

Fasma – Parlami

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Willie Peyote – Mai dire mai (la locura)

Francesco Renga – Quando trovo te

Arisa – Potevi fare di più

Gaia – Cuore amaro

Fulminacci – Santa Marinella

La Rappresentante di Lista – Amare

Max Gazzè – Il farmacista

Maneskin – Zitti e buoni

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Extraliscio + Davide Toffolo – Bianca luce nera

Madame – Voce

Gio Evan – Arnica

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Random – Torno a te

Bugo – E invece si

Ghemon – Momento perfetto

Aiello – Ora

Stasera ospiti Matilde Gioli, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Mahmood.

Leggi anche:

Nuove Proposte quarta serata del Festival di Sanremo 2021

Ci sarà invece la finale delle Nuove Proposte. Ecco l’ordine in cui si esibiranno i finalisti ad inizio puntata:

Davide Shorty – Regina

Folcast – Scopriti

Gaudiano – Polvere da sparo

Wrongonyou – Lezioni di volo

Leggi tutti i testi della canzoni: