Chi si esibisce nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021

Mercoledì 3 marzo andrà in scena la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Ricordiamo che la prima serata ha totalizzato in termini di ascolti 8 milioni 363 mila – 46,6 per cento di share (11 milioni 176 mila spettatori – 46,4 per cento nella prima parte, 4 milioni 212 mila spettatori – 47,8 per cento nella seconda). Il picco d’ascolto c’è stato alle 21:46: 13 milioni 950 mila spettatori per l’esibizione del vincitore della passata edizione della kermesse canora Diodato che ha riproposto sul palco la sua “Fai rumore”.

Big seconda serata del Festival di Sanremo 2021

I 13 artisti della categoria Campioni che si esibiranno mercoledì 3 marzo nella prima serata del Festival di Sanremo – saranno, in ordine alfabetico Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote. Ecco l’ordine da scaletta:

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

La Rappresentante di Lista – Amare

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Bugo – E invece si

Gaia – Cuore amaro

Willie Peyote – Mai dire mai

Malika Ayane – Mi piace così

Fulminacci – Santa Marinella

Extraliscio + Davide Toffolo – Bianca luce nera

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Gio Evan – Arnica

Irama – La genesi del tuo colore

Random – Torno a te

Non è chiaro se Irama potrà esibirsi davvero, visto che due persone del suo staff sono risultate positive al Covid e anche se lui è negativo, da regolamento dovrebbe autoeliminarsi. Nelle prossime ore capiremo il suo futuro nella gara.

Nuove Proposte nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021

Tra le Nuove Proposte, sempre in ordine alfabetico, Davide Shorty, i Dellai, GretaZuccoli, Wrongonyou. Ecco l’ordine da scaletta:

Wrongonyou – Lezioni di volo

Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

Davide Shorty – Regina

Dellai – Io sono Luca

