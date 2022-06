Claudio Baglioni a Caracalla: date

Claudio Baglioni apre la stagione estiva Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla con ben dodici concerti dal titolo Dodici Note – Tutti su!. Dopo le prime due date del 3 e 4 giugno, ecco quali altri appuntamenti nella Capitale ci sono a disposizione:

5 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

7 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

8 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

9 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

13 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

14 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

16 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

17 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

18 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

19 giugno 2022 – Terme di Caracalla – ROMA

Claudio Baglioni a Caracalla: scaletta

Uno show di oltre tre ore quello di Claudio Baglioni che vede in scaletta circa trenta brani della sua carriera. Ecco quali canzoni verranno proposte:

Ouverture

Io Sono Qui

Dodici Note

Acqua Dalla Luna

Dagli Il Via

Un Nuovo Giorno O Un Giorno Nuovo

Gli Anni Più Belli

Un Po’ Di Più

Amori In Corso

Come Ti Dirò

Io Non Sono Lì

Quante Volte

Mal D’amore

E Adesso La Pubblicità

Io Me Ne Andrei

Con Tutto L’amore Che Posso

Quanto Ti Voglio

Fammi Andar Via

W L’inghilterra

Poster

Uomini Persi

Ninna Nanna Della Guerra

Buona Fortuna

Noi No

QAS Canzoniere

Uomo Di Varie Età

Strada Facendo

Avrai

Mille Giorni Di Te E Di Me

Via

La Vita È Adesso

Claudio Baglioni a Caracalla: dichiarazioni

“Ne ho fatte di tutti i colori a Roma e in tutti i posti, ma Caracalla mi mancava. Qui ho cantato dalla piazza del mio quartiere Centocelle fino a San Pietro in un concerto che decretava il passaggio di secolo. Ho conosciuto negli stadi, agli auditorium, negli ospedali, nelle carceri, fino all’aula Paolo IV“, ha dichiarato Baglioni in un incontro con la stampa che si è svolto nel pomeriggio di venerdì 3 giugno. Dopo questi dodici concerti non è finita qui, infatti ce ne saranno altri due al Teatro Greco di Siracusa ed altri due ancora nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona. Ma non è escluso un ritorno in futuro negli stadi: “Nella mia testa c’è l’idea di tornare allo stadio, sento ancora quella botta allo stomaco di entrare in uno stadio pieno. È una sensazione positiva ovviamente. Li c’erano più di 80mila persone tutte intorno. Indubbiamente è uno di quei tasti da toccare, magari tra i prossimi progetti“.

Potrebbe interessarti anche: Claudio Baglioni all’Arena di Verona: biglietti, scaletta, come arrivare