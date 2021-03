Vuoi conoscere i colori moda della primavera 2021 per essere sempre sul pezzo? Le più importanti tendenze cromatiche del 2021 prendono spunto dall’anno appena trascorso, per nulla facile e che ci ha messo a dura prova. Si tratta di tonalità che vogliono infondere speranza ed ottimismo. Già, perché iniziato il mese di marzo si iniziano a rispolverare dall’armadio alcuni capi della scorsa primavera, e tutti hanno in comune una cosa: il colore! Dopo mesi di nero, marrone e grigio tornano i colori accesi, vivaci, allegri. Se quindi dopo questo interminabile inverno che abbiamo passato in gran parte in lockdown non hai voglia di mettere addosso capi neutri non possiamo biasimarti. Ecco quali saranno i colori moda della primavera 2021 da prediligere.

Moda e colori primavera 2021

Dal gialli al rosa, la primavera 2021 sarà costellata da sprazzi di luce ed allegria. Scopri quali sono le nuances che non dovrai fare mancare nel tuo guardaroba, per outfit sempre alla moda.

Giallo morbido (yellow mellow). Nonostante sia meno acceso del classico giallo non perde la sua solarità e promette di regalare ai tuoi outfit quel pizzico di vitalità che non dovrebbe mai mancare, specie in primavera. Lungi dall’essere un colore triste, puoi sceglierlo per una t-shirt, un vestito o anche solo un accessorio.

(yellow mellow). Nonostante sia meno acceso del classico giallo non perde la sua solarità e promette di regalare ai tuoi outfit quel pizzico di vitalità che non dovrebbe mai mancare, specie in primavera. Lungi dall’essere un colore triste, puoi sceglierlo per una t-shirt, un vestito o anche solo un accessorio. Rosa (Bubblegum pink). Il rosa non manca praticamente in nessuna collezione, e anche in questa vivace tonalità popolerà le vetrine dei negozi. Tranquilli, se non siete tipi da un rosa così femminile, potete puntare sulla variante fucsia. Il bubblegum pin, infatti, non è per tutti, fortunatamente lo si può scegliere in diverse sfumature che vanno dal neon al pastello.

(Bubblegum pink). Il rosa non manca praticamente in nessuna collezione, e anche in questa vivace tonalità popolerà le vetrine dei negozi. Tranquilli, se non siete tipi da un rosa così femminile, potete puntare sulla variante fucsia. Il bubblegum pin, infatti, non è per tutti, fortunatamente lo si può scegliere in diverse sfumature che vanno dal neon al pastello. Verde . Sarà uno dei colori di punta di questa primavera. Il suo bello è che sarà disponibile in una vasta gamma di sfumature diverse – dal verde menta allo smeraldo fino alle più acide lime e neon – per accontentare proprio tutti.

. Sarà uno dei colori di punta di questa primavera. Il suo bello è che sarà disponibile in una vasta gamma di sfumature diverse – dal verde menta allo smeraldo fino alle più acide lime e neon – per accontentare proprio tutti. Arancione . Alla tendenza dei colori moda primavera 2021 appartiene anche lui. Colore non semplice da indossare, ce ne rendiamo conto, ma preso a piccole dosi si rivela essere la ciliegina sulla torta di molti outfit primaverili: tutto quello di cui avrete bisogno, però, è di un pizzico di abbronzatura.

. Alla tendenza dei colori moda primavera 2021 appartiene anche lui. Colore non semplice da indossare, ce ne rendiamo conto, ma preso a piccole dosi si rivela essere la ciliegina sulla torta di molti outfit primaverili: tutto quello di cui avrete bisogno, però, è di un pizzico di abbronzatura. Blu pastello (o baby blue che dir si voglia). Vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, è una variante del colore che vediamo da circa un anno sul viso dei nostri interlocutori in praticamente tutti gli ambiti della vita, quello della mascherina chirurgica. Tranquilli, la tonalità che andrà di moda è una sfumatura molto delicata, un turchese chiarissimo facilissimo da portare e che si abbina splendidamente ad abiti, camicette e bluse romantiche.

