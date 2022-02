Come e dove rivedere il Festival di Sanremo 2022

Festival di Sanremo 2022: cos’è successo nella prima puntata

Martedì 1 febbraio 2022 è andata in onda in prima serata su Rai 1 la prima puntata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. In questo appuntamento d’esordio si sono esibiti i primi 12 artisti in gara e a votare è stata la sala stampa con voti di radio, web e carta stampata.

Mahmood & Blanco – Brividi La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Dargen D’Amico – Dove si balla Gianni Morandi – Apri tutte le porte Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Noemi – Ti amo non lo so dire Michele Bravi – Inverno dei fiori Rkomi – Insuperabile Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir – Domenica Giusy Ferreri – Miele Yuman – Ora e qui Ana Mena – Duecentomila ore

Festival di Sanremo 2022: in replica in tv

Come ogni anno il canale 25 del digitale terrestre Rai Premium trasmette le repliche delle serate durante la giornata successiva alla messa in onda. Nello specifico la puntata va in onda alle ore 13:40 fino alle 18:40 circa. Ricordiamo che in termini di ascolti la prima puntata del Festival ha totalizzato 13 milioni 805 mila spettatori, con uno share del 54.5 per cento e 6 milioni 412 mila spettatori, con uno share del 55.4 per cento nella seconda parte: in totale gli ascolti sono di 10 milioni 911 mila spettatori con uno share del 54.7 per cento.

Festival di Sanremo 2022: in replica in streaming

Chi vuole rivedere il Festival in streaming può utilizzare la piattaforma di RaiPlay. Sul portale c’è la possibilità di vedere non solo in diretta la puntata, ma anche rivederla in qualsiasi momento on demand. In questa maniera si può rivedere tutte le puntate intere oppure solo alcuni frammenti anche nei prossimi mesi. Specifichiamo che RaiPlay si può vedere su Smart TV, Smatphone, Tablet, Computer. E non è finita qui perché sul sito di RaiPlay ci sono a disposizione anche dei contenuti esclusivi ed inediti della kermesse canora che ormai va in onda da settantadue edizioni.