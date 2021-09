L’inizio della scuola non è facile per nessuno, ma quando si mette per la prima volta piede in una nuova classe, fare amicizia può sembrare parecchio impegnativo. Avere qualcuno con il quale condividere le nostre esperienze, scolastiche e non, fa bene a tutti. Anzi, pensare di affrontare gli anni della scuola media o del liceo senza amici sarebbe insostenibile. Come premesso, però, fare amicizia all’inizio dell’anno scolastico non è una cosa facile: non sentirti in colpa o scoraggiato se non ci riesci il primo giorno, ma i consigli che trovi sotto potrebbero aiutarti.

Fare amicizia il primo giorno di scuola: i consigli utili

Sorridi : dicono che il sorriso sia una delle più grandi risorse a favore di una persona, e questo non è del tutto sbagliato. Un viso sorridente attirerà più persone rispetto a un faccino imbronciato. Le persone vogliono stare con gente felice. Il primo giorno di scuola il tuo, di sorriso, potrebbe stentare a venire fuori tra ansie e preoccupazioni, ma cerca comunque di mostrarlo ai tuoi compagni di classe.

Fai la prima mossa . Può essere difficile, soprattutto se sei timido , ma a volte la questione è solo provarci. Non lasciarti intimidire dalle apparenze quando vedi gli altri sulle loro, alle volte basta un semplice "ciao" per rompere il ghiaccio.

Sii te stesso . Sì, può sembrare un consiglio banale ma ti assicuriamo che non è così. Spesso facciamo l'errore di trasformarci per piacere agli altri. Già, perché spesso e volentieri, a scuola, esistono degli standard invisibili ai quali dovresti attenerti per essere accettato. Ma è bene farti conoscere per quello che sei, con i tuoi gusti, i tuoi principi e le tue inclinazioni. Non cambiarli solo perché vuoi farti accettare. Se fingi di essere qualcun altro solo per fare amicizia, allora non ti farai mai dei veri amici, solo conoscenti.

Ascolta di più, parla di meno . Una volta fatta conoscenza dei tuoi compagni non sopraffarli con le tue chiacchiere. Sì, racconta di te e della tua estate magari, ma ascolta anche quello che hanno da dire. Insomma, cerca di ascoltare di più e parlare di meno.

Mostra apprezzamento. Il modo più semplice e veloce per attirare l'attenzione delle persone è complimentarsi con loro. A chi non piace ricevere complimenti, del resto? Ma non essere troppo lusinghiero e non esagerare dicendo cose che non ti senti o che non sono vere solo per ottenere il consenso altrui.

Infine, non stressarti troppo se il primo giorno di scuola non dovessi riuscire a fare amicizia. Hai tutto l’anno scolastico davanti. In bocca al lupo.

