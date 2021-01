Come neve dentro al cuore degli Scile: testo e significato

Dallo scorso 19 gennaio è disponibile “Come neve dentro al cuore” (Maqueta Records/ Artist First), il singolo degli SCILE, scritto da Davide Morina, Nicola Di Taranto e prodotto da Antonio Marcucci, una canzone riflessiva e intimamente speranzosa. Il singolo è accompagnato da un videoclip, girato a Roma, città molto amata dal gruppo, che vede dietro la macchina da presa Gianluca Della Monica.

“Ho scritto questa canzone perché’ sono particolarmente attratto dallo spazio-tempo e dalle molteplici sfaccettature che il caso, una scelta o un evento posso assumere, la scelta presa in un determinato momento che determina l’andamento di una vita ed immaginarne le differenze nel non averla presa al momento dovuto – dice Davide Morina, cantante e coautore del testo – immaginarne il passato pensando di poter tornare indietro per cambiare le cose o se pensare di lasciarle esattamente per la strada intrapresa in origine”.

Ecco il testo ufficiale di “Come neve dentro al cuore” degli Scile:

Che Cosa Sei?…Sei Un Gelato Al Cioccolato,

Rimani A Casa? Magari Esci A Far La Spesa..

Ti Chiamo Forse È Meglio Di No CosÌ Sia..

Oppure Metto Il Cuore Su Una Foto Tua..

Spero Che Davvero Non Resti Da Sola, Che Il Tempo Non Ti Fa Paura..

Che Ci Provi A Vivere Meglio Di Me, Che Muoio Dentro Ogni Parola..

Come Neve Dentro Al Cuore..

Che Cosa Sei? Sei La Metro’ Roma Corea

Rimani Sola? Oppure Esci Con Un’Idea

Tu Cerco Forse È Meglio Di No CosÌ Sia

PuÒ Darsi Tu Sia In Giro Con Un Amica Tua..

Spero Che Davvero Non Resti Da Sola, Che Il Tempo Non Ti Fa Paura..

Che Ci Provi A Vivere Meglio Di Me, Che Muoio Dentro Ogni Parola

Spero Di Incontrarti Ancora Tra Vent’Anni Col Sorriso A Trentadue Denti Che Non Mi Saluti Che Continui Avanti Tanto Io Lo So Che Invece Ti Ricordi.. Come Neve Dentro Al Cuore..

Spero Che Davvero Non Resti Da Sola, Che Il Tempo Non Ti Fa Paura..

Che Ci Provi A Vivere Meglio Di Me, Che Muoio Dentro Ogni Parola

Spero Di Incontrarti Ancora Tra Vent’Anni Col Sorriso A Trentadue Denti Che Non Mi Saluti Che Continui Avanti Tanto Io Lo So Che Invece Ti Ricordi.. Tu Sei Neve Dentro Al Cuore ..

Come Neve Dentro Al Cuore..