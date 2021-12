Siamo nel pieno mood natalizio e la domanda che ci assale maggiormente è “Come risparmiare sui regali di Natale?” Puntando su idee economiche: semplice no? Già, ma il rischio di apparire poco attenti ai gusti altrui o di fare una “brutta” figura con i vari destinatari possono frenarci condizionandoci nella ricerca prima e nella scelta poi. Per questo motivo abbiamo deciso di darvi alcune dritte, per il Natale 2021, su come risparmiare sui regali facendo comunque breccia nel cuore altrui. Continuate a leggere!

Come risparmiare sui regali di Natale

Regali di Natale, che stress! Fare i regali di Natale è una vocazione. Alcuni sono bravissimi a scegliere il regalo giusto per la persona giusta, altri sono un vero disastro, soprattutto i ragazzi – ammettiamolo! -. Non possiamo nascondere, poi, che il periodo in cui si dovrebbe pensare ai regali di Natale corrisponde ad un periodo di forte stress per molti studenti. Le ultime interrogazioni dell’anno, le verifiche a raffica, il freddo, la maturità che si avvicina per i neodiplomati, ecc…

E poi c’è la paghetta che non basta mai, non basta per le nostre esigenze settimanali, figuriamoci per comprare tutti i regali di Natale in lista. E anche se volessimo chiedere dei soldi ai nostri genitori, non è detto che siano disposti a darceli! Risparmiare sui regali di Natale deve diventare il nostro must. Certo, con un budget più ampio a disposizione sarebbe più facile fare i regali di Natale assecondando i gusti, anche quelli più costosi, delle persone a cui vogliamo bene. Ma in attesa di diventare milionari è fondamentale non spendere troppo durante le festività 2013 e optare per regali economici che ci faranno fare comunque bella figura.

Non preoccupatevi, risparmiare soldi facendo regali economici non implica perdere troppo tempo. Con un paio di idee creative e i nostri suggerimenti, potrete sopravvivere al Natale 2021 senza restare al verde.

10 idee per fare regali economici e risparmiare soldi

Il Natale è il periodo più felice dell’anno, ma è anche il periodo in cui spendiamo di più a persona. Se questo Natale vuoi limitare al massimo il tuo budget, leggi i consigli che abbiamo raccolto per te utilissimi per risparmiare sui regali di Natale ma non solo.

Compra on line. Se vuoi risparmiare acquistando i regali di Natale, uno dei modi migliori per ridurre significativamente la spesa è fare acquisti online. Le offerte su internet sono varie e vantaggiose. Approfitta delle offerte. Oramai sono passati, ma il Black Friday ed il Cyber ​​Monday sono ottimi momenti per fare gli acquisti natalizi. Approfitta degli outlet. Se il destinatario del regalo è una di quelle persone a cui non importa se il capo è della stagione corrente o vintage, negli outlet risparmierai parecchi soldi. Pensa prima dell’acquisto. Prima di comprare il regalo di turno, è importante sapere cosa si vuole regalare, per evitare di far cadere la scelta su sciocchezze. Acquista nei mercati. Se vai al mercato, sicuramente puoi comprare cose di buona qualità a un buon prezzo. Aspetta i saldi. Se per il regalo non hai fretta, sappi che subito dopo Natale iniziano i saldi. La cosa migliore che puoi fare è aspettarli usufruendo di prezzi molto più convenienti. Regali fai-da-te. Può essere qualcosa costruito a partire da un kit comprato oppure qualcosa realizzato esclusivamente dalle tue stesse mani. Scatta una foto e regalala con una cornice economica, oppure, se sei bravo con le arti grafiche, sbizzarrisciti con quadretti e cartoncini personalizzati. Non importa quello che fai , i regali fatti in casa sono spesso un’alternativa economica ai regali acquistati e quelli che sono apprezzati di più. Fai una donazione. Si tratta di una forma di dono molto diffusa negli ultimi tempi. Fai una donazione ad un’ organizzazione non-profit . Può essere un programma di alfabetizzazione per i bimbi del terzo mondo, un gruppo ambientalista, o anche una casa d’accoglienza per le donne vittime di violenza. Ai vostri amici invierete un bigliettino in cui indicherete l’ente a cui avrete devoluto il loro regalo. Regali commestibili. I più amati dai golosi. Riempi dei sacchetti colorati di dolciumi e caramelle di ogni tipo, e poi personalizza la confezione. Un regalo economico ma di grande effetto. Fissa un limite di prezzo con i tuoi amici. Decidete con i vostri amici e familiari quanto si spenderà per i regali . Una volta che tale importo sarà stabilito sarà più facile decidere cosa comprare dentro una determinata fascia di prezzo.