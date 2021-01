Concerti 2021: cosa succederà

Lo Stato di Emergenza in Italia è stato prorogato fino al prossimo 30 aprile, quindi non è chiaro quale sarà il futuro degli eventi nel nostro Paese. Molti tour sono stati rimandati all’autunno proprio perché sembra impossibile riuscire ad andare ad un grande concerto come se nulla fosse nei prossimi mesi. I live potrebbero essere permessi solo nella zona bianca (o verde), ossia nelle città con gli indicatori migliori (il presupposto fondamentale è quello di registrare non più di 50 casi di Covid-19 ogni 100mila abitanti). In queste aree potrebbe essere sospeso il coprifuoco (bar, ristoranti, locali, palestre e piscine lavorerebbero così senza limiti), quindi dato il via anche a riapertura per luoghi della cultura quali cinema, musei, teatri e sale da concerto.

Concerti 2021: le regole anti-covid

Se dovessero riprendere i concerti, sicuramente ci sarebbero delle regole ferree da seguire per evitare i contagi e quindi la diffusione del virus (come accaduto la scorsa estate):