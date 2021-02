Concerti Aiello nel 2021: date

Sarebbe dovuto andare in scena lo scorso maggio il tour di Aiello per presentare “Ex Voto“, disco uscito in tutti i negozi e digital store lo scorso 27 settembre 2019. Il tour, inizialmente previsto a marzo, è stato rimandato a maggio causa Coronavirus e di nuovo ad ottobre con il nome Meridionale – Tour: a partire da Nonantola, venerdì 8, presso il Vox Club (sold out), proseguendo per Venaria Reale (TO), domenica 10, al Teatro della Concordia, e in seguito a Roma, per un doppio appuntamento all’Atlantico Live martedì 12 (sold out) e mercoledì 13. Successivamente AIELLO si esibirà alla Casa della Musica di Napoli domenica 17 (sold out) e lunedì 18, raddoppiando poi a Milano, al Fabrique, mercoledì 20 (sold out) e giovedì 21. Il tour si concluderà venerdì 29, presso il Tuscany Hall di Firenze.

Concerti Aiello nel 2021: biglietti

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nelle rivendite autorizzate:

Venerdì 08 ottobre 2021 | Nonantola (MO) @ Vox Club SOLD OUT

Domenica 10 ottobre 2021 | Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Martedì 12 ottobre 2021 | ROMA @ Atlantico Live SOLD OUT

Mercoledì 13 ottobre 2021 | ROMA @ Atlantico Live NUOVA DATA

Domenica 17 ottobre 2021 | NAPOLI @ Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 18 ottobre 2021 | NAPOLI @ Casa della Musica NUOVA DATA

Mercoledì 20 ottobre 2021 | MILANO @ Fabrique SOLD OUT

Giovedì 21 ottobre 2021 | MILANO @ Fabrique

Venerdì 29 ottobre 2021 | FIRENZE @ Tuscany Hall

Cosentino di nascita e romano d’adozione, Aiello ha iniziato a studiare pianoforte e violino a soli 10 anni, mentre a 16 ha cominciato a scrivere le prime canzoni. Quali troveremo durante questi live?

Concerti Aiello nel 2020: scaletta

Tra i brani messi in scaletta da Aiello sicuramente ci saranno quelli che fanno parte del suo precedente disco “Ex Voto” e di quello di prossima uscita Meridionale, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Tra questi troveremo senza dubbio “Arsenico” che ha quasi 7 milioni di ascolti su Spotify e più di 3.8 milioni di visualizzazioni su YouTube. Senza dimenticare “La mia ultima storia”, singolo con quasi 1 milione di stream su Spotify a pochi giorni dall’uscita, una ballad intensa e malinconica, che non conosce rancore o tristezza ma è nata per esorcizzare il passato. I fan avranno così la possibilità di lasciarsi trasportare dalle emozioni scatenate dalle canzoni indie, pop e r’n’b del cantante.