Concerti Francesco Gabbani nel 2022: date

Dopo il grande live all’Arena di Verona, Francesco Gabbani ha annunciato due concerti per il 2022 nei Palasport prodotti da Vivo Concerti:

Venerdì 6 maggio 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 8 maggio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Durante questi concerti l’artista presenterà il suo quinto disco di inediti, in uscita nei prossimi mesi e che sarà anticipato da un singolo dopo l’estate.

Concerti Francesco Gabbani nel 2022: biglietti

I biglietti per questi due appuntamenti dal vivo sono disponibili in prevendita su Ticketone e dalle ore 11:00 di domenica 1 agosto nei punti vendita abituali. Ecco il prezzo dei biglietti di Roma:

Soundcheck VIP – € 60,00+ diritti di prevendita

Parterre in Piedi – € 30,00 + diritti di prevendita

Tribuna Numerata Anello A – € 45,00 + diritti di prevendita

Tribuna Gold Anello B – € 40,00 + diritti di prevendita

Anello B Laterale – € 35,00 + diritti di prevendita

Anello C – € 30,00 + diritti di prevendita

Ecco il prezzo dei biglietti di Milano:

Soundcheck VIP – € 60,00+ diritti di prevendita

Parterre in Piedi – € 30,00 + diritti di prevendita

I Anello – € 45,00 + diritti di prevendita

II Anello – € 40,00 + diritti di prevendita

III Anello – € 35,00 + diritti di prevendita

Specifichiamo che il Soundcheck VIP comprende un ingresso al Parterre in Piedi e la possibilità di assistere alle prove prima del concerto.

Concerti Francesco Gabbani nel 2022: come arrivare

Il Mediolanum Forum di Assago a Milano si trova all’interno del comune di Assago in via Giuseppe di Vittorio 6, a soli 3 chilometri di distanza dalla città meneghina. È facilmente raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici. Ecco come arrivare in poco tempo al concerto di Francesco Gabbani:

in auto : incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, l’uscita è Assago-Milanofiori;

: incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, l’uscita è Assago-Milanofiori; in treno : tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale sono collegati al Forum con la linea verde della metropolitana;

: tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale sono collegati al Forum con la linea verde della metropolitana; in metropolitana: linea verde M2 della metropolitana, fermata Assago – Milanofiori Forum.

Qual è invece il modo più veloce per arrivare al Palazzo dello Sport, complesso che si trova nella zona Eur di Roma?