Concerti Il Tre nel 2021: date, biglietti e come arrivare

Concerti Il Tre nel 2021: date

Il Tre (al secolo Guido Senia) ha annunciato il suo disco di debutto “Ali” in arrivo il 19 febbraio, già al primo posto dei principali digital store (Amazon, Ibs e iTunes) solo per il preorder. Dopo il successo del brano “Te lo Prometto“, certificato Platino per le vendite e tra le canzoni più popolari di Tik Tok, e dopo l’uscita di una nuova canzone dal titolo “Pioggia” subito nella top10 di Spotify e con un videoclip in tendenza su YouTube, il cantante fa un’altra sorpresa ai suoi fan annunciando una serie di concerti del suo Tour Club 2021, prodotte e distribuite da Vivo Concerti.

Concerti Il Tre nel 2021: biglietti

L’artista sarà in concerto per la prima volta con il suo nuovo lavoro discografico a Milano il prossimo 11 dicembre al Fabrique e a Roma il 18 dicembre all’Atlantico. I biglietti saranno a disposizione su Ticketone da mercoledì 27 gennaio 2021 dalle ore 11:00 e da lunedì 1 febbraio dalle ore 11.00 presso i rivenditori autorizzati di TicketOne. Per maggiori informazioni basta collegarsi al sito www.vivoconcerti.com.

Concerti Il Tre nel 2021: come arrivare

Il Fabrique, storico locale nel capoluogo lombardo, si trova a Via Fantoli 9 ed è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati:

In metro basta scendere alla fermata “Rogoredo Fs.”, prendere la Linea 88 per 11 fermate e scender in “Via Fantoli / Via Mecenate”;

In treno la stazione ferroviaria più vicina è “Milano Rogoredo” e poi basta seguire le indicazioni per gli autobus;

In auto l’uscita è Mecenate/Gamm – tangeziale Est.

L’Atlantico si trova nella zona Eur di Roma, nello specifico a Viale dell’Oceano Atlantico 271 D: