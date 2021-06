Concerti Marco Mengoni 2022: date, biglietti e come arrivare

Concerti Marco Mengoni 2022: date

Marco Mengoni ha svelato i suoi primi concerti negli stadi per l’estate 2022. Dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, l’artista sarà protagonista di due appuntamenti dal vivo eccezionali, un’esplosione di energia e condivisione con i suoi fan, in una dimensione per lui fino ad ora inedita: MARCO NEGLI STADI sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

Concerti Marco Mengoni 2022: biglietti

La serie di live è organizzata e prodotta da Live Nation, i biglietti per le date di Milano e Roma saranno disponibili in preview per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 17 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi in maniera gratuita su www.livenation.it. La vendita generale dei ticket sarà aperta a partire da venerdì 18 giugno alle ore 11:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni: livenation.it/marconeglistadi.

Concerti Marco Mengoni 2022: come arrivare

Non sapete come arrivare a San Siro per il concerto di Marco Mengoni? Lo stadio è facilmente raggiungibile sia in automobile, grazie alle numerosi indicazioni in tangenziale, sia con i mezzi pubblici:

In metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio,

Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio, In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum;

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum; In treno: Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate, poi prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Arrivare allo stadio Olimpico è molto semplice, in particolare se ci si sposta con i mezzi pubblici con cui avete diverse opzioni:

Prendere la metro A nella stazione più vicina e scendere alla fermata Ottaviano. Da qui prendere l’autobus n° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina, a pochi passi dall’Olimpico; Prendere la metro A, scendere alla fermata Lepanto e prendere l’autobus n° 280; Prendere la metro A e scendere alla fermata Flaminio. Da qui, salire sul tram n° 2 e scendere al capolinea Piazza Mancini.

Con l’automobile:

Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.): muoversi verso l’uscita N° 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico; Dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze): raggiungere il G.R.A. in direzione Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio; Dall’autostrada A24-A25 (Pescara-Teramo-L’Aquila): raggiungere il G.R.A. in direzione A1; Dall’autostrada A2 (Napoli): raggiungere il G.R.A. direzione A1; Dall’Aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci: raggiungere il G.R.A. in direzione Cassia-Flaminia.

