Concerti Rkomi nel 2022: date

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 e il sold out del tour nei palazzetti Rkomi ha annunciato una serie di concerti previsti per l’estate dal titolo Insuperabile Summer Tour. Ecco le date appena confermate:

24 giugno – Firenze, Viper Summer Fest

25 giugno – Genova, Goa Boa

30 giugno – Torino, Flowers Festival

5 luglio – Brescia, Campo Marte

15 luglio – L’Aquila, Pinewood Festival

18 luglio – Jesolo Lido (VE), Suonica Festival @ Parco Pegaso

30 luglio – Roma, Rock in Roma

5 agosto – Majano (UD), Majano Festival Arena Concerti

11 agosto – Catania, Villa Bellini

12 agosto – Acri (CS), Anfiteatro

14 agosto – Gallipoli (LE), Sottosopra Fest @ Parco Gondar

18 agosto – Igea Marina (RN), Beky Bay

27 agosto – Paestum (SA), Suona Festival @ Clouds Arena

28 agosto – Servigliano (FM), NoSound Fest

Concerti Rkomi nel 2022: biglietti

Per l’acquisto dei biglietti basta aspettare le ore 18:00 del 2 marzo per procedere con le prevendite su Ticketone e nelle rivendite autorizzate. In partenza dal 24 giugno, Insuperabile Tour è la maniera migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati grandissimi insieme al suo pubblico: porterà Rkomi ad attraversare il Paese da Nord a Sud per tutta l’estate, con tappe nei principali festival (Goa Boa, Flowers Festival, Rock in Roma) e nelle più grandi arene della penisola, tuttavia le novità non sono finite. Vi ricordiamo anche quali sono le date primaverili già tutto esaurito:

16 APRILE 2022 VENARIA REALE (TO), TEATRO DELLA CONCORDIA

22 APRILE 2022 NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

23 APRILE 2022 MODUGNO (BA), DEMODE’

29 APRILE 2022 FIRENZE, VIPER THEATER – Spostato al TuscanyHall

30 APRILE 2022 PADOVA, GRAN TEATRO GEOX

6 MAGGIO 2022 ROMA, ATLANTICO

7 MAGGIO 2022 NONANTOLA (MO), VOX CLUB

11, 12, 14 MAGGIO 2022 MILANO, FABRIQUE

Chi è Rkomi

L’ascesa di Rkomi continua per tutta l’estate 2022: ricordiamo i riconoscimenti del brano sanremese Insuperabile certificato oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) certificato platino e il disco Taxi Driver è il più venduto e ascoltato dello scorso anno, già quattro volte disco di platino. Ma chi è Rkomi? Classe 1994, Mirko – questo il suo vero nome all’anagrafe – inizia la sua carriera ad appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo avere ottenuto un grande riscontro nella scena rap italiana continua il suo percorso di evoluzione nella musica italiana e così nel 2019 incanta tutti con il lavoro discografico Dove gli occhi non arrivano, che contiene duetti importanti come quelle con Jovanotti, Elisa e Dardust. Taxi Driver, del 2021, ha invece come ospiti speciali Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Irama, Shablo, Sfera Ebbasta, Roshelle, Dardust, Ernia, Gaia, Tommy Dali, Chiello.

Potrebbe interessarti anche: