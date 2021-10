Microchip Temporale Tour Club rimandato ancora una volta

A causa della situazione attuale, Vertigo ha annunciato che il “Microchip Temporale Tour Club” dei Subsonica è slittato a marzo e aprile 2022. I ticket già comprati saranno validi per le nuove date.

Microchip Temporale Tour Club: le nuove date

Ecco le nuove date ufficiali:

giovedì 3 marzo 2022 – Hall, Padova (data iniziale 05.03.2020 posticipata poi al 05.04.2020, 22.10.2021, 04.03.2021 e 04.11.2021)

venerdì 4 marzo 2022 – Vox Club, Nonantola (MO) (data iniziale 06.03.2020 posticipata poi al 17.04.2020, 23.10.2020, 05.03.2021 e 05.11.2021)

sabato 5 marzo 2022 – Vox Club, Nonantola (MO) (data iniziale 27.03.2020 posticipata poi al 08.05.2020, 24.10.2020, 06.03.2021 e 06.11.2021)

giovedì 10 marzo 2022 – Common Ground, Napoli (data iniziale 19.03.2020 posticipata poi al 23.04.2020, 12.11.2020, 18.03.2021 e 18.11.2021)

venerdì 11 marzo 2022 – Pin Up, Mosciano Stazione (TE) (data iniziale 20.03.2020 posticipata poi al 24.04.2020, 13.11.2020, 19.03.2021e 19.11.2021)

sabato 12 marzo 2022 – Demodè, Modugno (BA) (data iniziale 21.03.2020 posticipata poi al 25.04.2020, 14.11.2020, 20.03.2021 e 20.11.2021)

giovedì 17 marzo 2022 – Afterlife, Perugia (data iniziale 11.03.2020 posticipata poi al 07.05.2020, 16.10.2020, 11.03.2021 e 11.11.2021)

venerdì 18 marzo 2022 – Mamamia di Senigallia (AN) (data iniziale 03.04.2020 posticipata poi al 02.05.2020, 30.10.2020, 12.03.2021 e 12.11.2021)

sabato 19 marzo 2022 – Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI) (data iniziale 07.03.2020, posticipata poi al 04.04.2020, 07.11.2020, 13.03.2021 e 13.11.2021)

venerdì 25 marzo 2022 – Capitol Fiera, Pordenone (data iniziale 28.03.2020 posticipata poi al 10.04.2020, 06.11.2020, 26.03.2021 e 26.11.2021)

sabato 26 marzo 2022 – C.S. Rivolta, Marghera (VE) (data iniziale 04.04.2020 posticipata poi al 18.04.2020, 17.10.2020, 27.03.2021 e 27.11.2021)

domenica 27 marzo 2022 – Brixia Forum, Brescia (data iniziale 30.03.2020 posticipata poi al 28.03.2021 e 14.11.2021)

giovedì 31 marzo 2022 – Teatro della Concordia, Torino (data iniziale 14.03.2020 posticipata poi al 28.04.2020, 21.11.2020, 09.04.2021 e 10.12.2021)

venerdì 1 aprile 2022 – Teatro della Concordia, Torino (data iniziale 15.03.2020 posticipata poi al 29.04.2020, 22.11.2020, 10.04.2021 e 11.12.2021)

sabato 2 aprile 2022 – Teatro della Concordia, Torino (data iniziale 31.03.2020 posticipata poi al 30.04.2020, 20.11.2020, 11.04.2021 e 12.12.2021)

giovedì 7 aprile 2022 – Tuscany Hall, Firenze (data iniziale 12.03.2020 posticipata poi al 06.05.2020, 14.10.2020, 02.04.2021 e 03.12.2021)

venerdì 8 aprile 2022 – Atlantico, Roma (data iniziale 24.03.2020 posticipata poi al 15.04.2020, 28.10.2020, 31.03.2021 e 01.12.2021)

sabato 9 aprile 2022 – Atlantico, Roma (data iniziale 25.03.2020 posticipata poi al 16.04.2020, 29.10.2020, 01.04.2021 e 02.12.2021)

martedì 12 aprile 2022 – Alcatraz, Milano (data iniziale 08.04.2020 posticipata poi al 17.11.2020, 06.04.2021 e 07.12.2021)

mercoledì 13 aprile 2022 – Alcatraz, Milano (data iniziale 09.04.2020 posticipata poi al 18.11.2020, 07.04.2021 e 08.12.2021)

Concerti Subsonica 2021: biglietti

I biglietti per il tour dei Subsonica nel 2021 sono in prevendita su TicketOne, in tutte le piattaforme online e tramite call center, inoltre anche nei punti vendita autorizzati. “Cari terrestri, sulle modalità della ripresa dei concerti negli spazi al chiuso la confusione sta nuovamente regnando sovrana. Ad oggi non vengono date garanzie tali da consentirci di fare partire un tour già sold out, che quindi necessita di capienza piena. Il tour è una macchina complessa e delicata che necessita di regole chiare di programmazione. Cosa che, a dispetto di qualche voce non sufficientemente convalidata, non sta avvenendo. Ennesima dimostrazione di una cronica leggerezza riservata al nostro settore. Per questo motivo, e per evitare annullamenti in corso e altri vari disastri, abbiamo deciso di ricalendarizzare per marzo, ovvero per il periodo inizialmente previsto. Solo con due anni di ritardo. Potete immaginare quanto sia amaramente spiacevole, anche per noi, dover prendere questa decisione. Festeggeremo Microchip per il suo ventiduesimo compleanno, abbracciandoci come si deve ad incubo terminato”, ha scritto la band su Facebook.