Concerti Tananai nel 2022: date e biglietti

Concerti Tananai nel 2022: date

Dopo l’esperienza di Sanremo Giovani e quella del Festival di Sanremo in cui è arrivato ultimo con il brano “Sesso occasionale”, Tananai sta avendo un vero e proprio boom social e non solo. Alcuni dei concerti previsti per l’estate sono già sold out, tanto che ne sono stati già riprogrammati altri da Friends & Partners: si comincia da Venaria Reale (TO) venerdì 13 maggio , presso il Teatro della Concordia (nuova data), continuando poi a Milano, lunedì 16 maggio al Fabrique (sold out), a Roma mercoledì 18 maggio presso l’Atlantico Live, venerdì 20 maggio al TuscanyHall di Firenze (nuova data) e concludendo al Fabrique di Milano, lunedì 23 maggio.

Concerti Tananai nel 2022: biglietti

I biglietti sono già disponibili presso i rivenditori ufficiali TicketOne e TicketMaster:

13 MAGGIO VENARIA REALE (TO) @ Teatro della Concordia – NUOVA DATA

16 MAGGIO MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

18 MAGGIO ROMA @ Atlantico Live

20 MAGGIO FIRENZE @ TuscanyHall – NUOVA DATA

23 MAGGIO MILANO @ Fabrique

Ricordiamo che sono esaurite in preorder anche le copie del LP 7”/ 45 giri in edizione limitata autografata e baciata dal cantante con entrambi i brani presentati al Festival della Canzone Italia, “Sesso Occasionale” e “Comincia tu” feat. Rosa Chemical. Il vinile si potrà comprare in tutti i negozi di dischi a partire dal prossimo 4 marzo.

Chi è Tananai

Il vero nome di Tanani è Alberto Cotta Ramusino: il cantautore nasce a Milano l’8 maggio 1995 e fin da giovanissimo si dedica alla produzione musicale. Già nel 2017 pubblica per Universal Music un disco di musica elettronica dal titolo “To Discover And Forget”, con il nome d’arte di Not For Us. Dopo questo progetto sente il bisogno di conoscere nuovi generi musicali e comincia a scrivere testi in italiano, interpretandoli e producendone le basi. Due anni dopo pubblica i brani “Volersi Male”, “Bear Grylls”, “Ichnusa” e “Calcutta”, mentre a gennaio 2020 fa uscire il suo primo EP “Piccoli Boati”, che ha al suo interno il singolo “Giugno”. Il 26 marzo dello scorso anno pubblica per Eclectic Music Group il singolo “Baby Goddamn”, con l’etichetta Polydor/Universal Music, ottenendo oltre 1 milione di ascolti su Spotify. Il 17 settembre 2021 è tornato con la canzone “Maleducazione“, prima di presentarsi nella categoria Nuove Proposte della kermesse canora di mamma Rai.

PH. Leandro Lemede