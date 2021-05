Concerto Aerosmith agli I-DAYS 2022: data

Gli Aerosmith tornano in concerto in Italia con uno spettacolo imperdibile che farà scatenare tutta la città di Milano. La band infatti sarà tra i protagonisti degli I-Days Milano 2022, che si terranno al Mind Milano Innovation District (ex area Expo): per la precisione il gruppo si esibirà nella serata del 10 giugno (inizialmente il live era previsto il 13 giugno del 2020). Ecco tutti i dettagli su questo appuntamento!

Concerto Aerosmith agli I-DAYS 2020: biglietti

I biglietti per il concerto degli Aerosmith agli I-DAYS a Milano sono disponibili su TicketOne e nelle rivendite autorizzate. Ecco i prezzi:

POSTO UNICO – 65,00 euro + diritti di prevendita

– 65,00 euro + diritti di prevendita PIT GOLD – 75,00 euro + diritti di prevendita

– 75,00 euro + diritti di prevendita VIP PACK 1 – EARLY ENTRY – 175,00 euro + diritti di prevendita (include 1 biglietto PIT GOLD, Ingresso anticipato (1 free drink, Pass ricordo laminato)

– 175,00 euro + diritti di prevendita (include 1 biglietto PIT GOLD, Ingresso anticipato (1 free drink, Pass ricordo laminato) VIP PACK 2 – SUPER PIT – 340,00 euro + diritti di prevendita (include 1 biglietto con PIT riservato in un’area esclusiva vicino al palco (super PIT), Parcheggio (1 per ogni transazione di acquisto cumulativa di uno o più biglietti), Buono da € 30,00 da spendere nei punti merchandising ufficiali del festival, Aperitivo rinforzato (apertura ore 18:00), Pass ricordo laminato, Bagno riservato agli acquirenti dei pacchetti, Servizio concierge dedicato con reperibilità)

– 340,00 euro + diritti di prevendita (include 1 biglietto con PIT riservato in un’area esclusiva vicino al palco (super PIT), Parcheggio (1 per ogni transazione di acquisto cumulativa di uno o più biglietti), Buono da € 30,00 da spendere nei punti merchandising ufficiali del festival, Aperitivo rinforzato (apertura ore 18:00), Pass ricordo laminato, Bagno riservato agli acquirenti dei pacchetti, Servizio concierge dedicato con reperibilità) VIP PACK 3 – TERRAZZA – 425,00 euro + diritti di prevendita (include 1 biglietto PIT GOLD, Parcheggio (1 per ogni transazione di acquisto cumulativa di uno o più biglietti), Buono da € 30,00 da spendere nei punti merchandising ufficiali del festival, Accesso alla Terrazza VIP Festival con vista sullo show e accesso al PIT pubblico (no Super PIT), Aperitivo rinforzato (apertura ore 18:00), Pass ricordo laminato, Bagno riservato agli acquirenti dei pacchetti, Servizio concierge dedicato con reperibilità).

Concerto Aerosmith agli I-DAYS 2020: come arrivare

Ecco come arrivare al MIND – Milano Innovation District (Area Expo) per il concerto degli Aerosmith agli I-DAYS 2020: