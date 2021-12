Concerto Alanis Morissette a Milano nel 2021: data

Alanis Morissette ha annunciato lunedì 22 giugno 2020 il posticipo del tour europeo al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria scatenata dal virus Covid-19 in tutto il mondo. La data italiana, inizialmente prevista per il 15 ottobre di questo anno, è riprogrammata all’8 novembre 2021 sempre al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Opening Act Liz Phair. Nel frattempo il concerto è stato cancellato.

Concerto Alanis Morissette a Milano nel 2021: biglietti

Ecco i prezzi su TicketOne, Ticketmaster e nelle rivendite autorizzate:

I Sett Numerato Intero € 85,4

II Settore Numerato Intero € 79,3

III Settore Numerato Intero € 63,44

Pit Intero € 85,4

Parterre in Piedi Intero € 67,1

Pit CRYSTAL VIP PACKAGE Intero € 85,4

II Sett CRYSTAL VIP PACKAGE Intero € 79,3

CRYSTAL Vip Package Intero € 271,06

II sett CRYSTAL Vip Package Intero € 264,96

Pit DIAMOND VIP PACKAGE Intero € 85,4

II Sett DIAMOND VIP PACKAGE Intero € 79,3

DIAMOND Vip Package Intero € 382,45

II Sett DIAMOND Vip Package Intero € 376,35

Pit GOLD VIP PACKAGE Intero € 85,4

II Sett GOLD VIP PACKAGE Intero € 79,3

GOLD Vip Package Intero € 170,27

II sett GOLD Vip Package Intero € 164,17

Le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 20 gennaio 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone o Ticketmaster), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Come arrivare al Mediolanum Forum di Assago a Milano

Il Mediolanum Forum di Assago a Milano è un palazzetto che si trova all’interno del comune di Assago in via Giuseppe di Vittorio 6, a soli 3 chilometri di distanza dal capoluogo lombardo. È facilmente raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici. Ecco come arrivare facilmente:

in auto : incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, l’uscita è Assago-Milanofiori;

: incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, l’uscita è Assago-Milanofiori; in treno : tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale sono collegati al Forum con la linea verde della metropolitana;

: tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale sono collegati al Forum con la linea verde della metropolitana; in metropolitana: linea verde M2 della metropolitana, fermata Assago – Milanofiori Forum.

PH. Shelby Duncan