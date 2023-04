Concerto del Primo Maggio 2023: le parole di Massimo Bonelli

“Sono tanti i no che ho dovuto dire agli artisti. Ci sono 40 artisti da sistemare in 8 ore di musica ed è complicato. Il Primo Maggio ha un ruolo, è il primo evento che apre l’estate, ha 8 ore di diretta Rai che ha un impatto importante ed è interamente dal vivo. Spesso in TV si fa la musica registrata, mentre qui è tutto dal vivo. Il palco girevole poi è una cosa romantica, un aspetto caratteristico di questo evento. L’audience è un elemento importante ma qui lo scopo è civile“, ha dichiarato Massimo Bonelli, organizzatore del Concerto del Primo Maggio 2023, in occasione della conferenza stampa ufficiale dell’evento che si è svolta mercoledì 26 aprile alla Rai di Viale Mazzini. Come ogni anno il palco viene allestito in Piazza San Giovanni a Roma con Ambra Angiolini alla conduzione, per il sesto anno consecutivo. Accanto a lei ci sarà Biggio, noto per il duo insieme a Francesco Mandelli dei Soliti Idioti e per la conduzione di Viva Rai 2 tutte le mattine insieme a Fiorello.

Potrebbe interessarti anche:

Concerto del Primo Maggio 2023: i nomi ufficiali

Ecco i nomi annunciati fino ad oggi e potrebbe aggiungersi qualche sorpresa all’ultimo minuto, come spesso accaduto nelle edizioni passate:

Aurora,

Lazza,

Coma_Cose,

Geolier,

Emma,

Carl Brave,

Tananai,

Francesco Gabbani,

Ariete,

Mr.Rain,

Piero Pelù con Alborosie,

Matteo Paolillo (direttamente dal successo di Mare Fuori),

Righeira,

Mara Sattei,

Il Tre,

Baustelle,

Levante,

Aiello,

Rocco Hunt,

BNKR44,

Gaia,

Alfa,

Giuse The Lizia,

Fulminacci,

Mille,

Neima Ezza,

Rose Villain,

Wayne,

Ciliari,

Tropea,

Napoleone,

Uzi Lvke,

L’Orchestraccia,

Epoque,

Ginevra,

Serendipity,

Paolo Benvegnù.

Verrà annunciato anche Ligabue, come si vocifera ormai da qualche settimana?

Concerto del Primo Maggio 2022: gli emergenti

Nel pomeriggio ci saranno anche i 3 vincitori di 1MNEXT 2023, il concorso del Concerto del Primo Maggio che ogni anno, tra gli oltre mille iscritti, premia le migliori 3 proposte emergenti. I 3 vincitori sono Etta, Maninni, Still Charles – scelti da una giuria di esperti formata da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (Senior PM Warner Music Italy), Irma Ciccarelli (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany) ed Enrico Capuano (Cantautore) – a cui si aggiunge il vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica” Hermes. Opening act dalle ore 14 saranno Leo Gassman, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro. La diretta inizierà alle ore 15:15 e andrà avanti fino a mezzanotte su Rai 3 con una pausa dalle 19 alle 20.