Concerto Francesca Michielin al Carroponte cancellato: l’annuncio

Molti tour previsti per la primavera / estate 2021 sono stati rimandati al 2022, con la speranza che la persistente situazione epidemiologica legata al COVID-19 possa migliorare. Alcuni concerti però vengono cancellati definitivamente a causa del perdurare dello stato di emergenza e tra questi anche quello di Francesca Michielin previsto al Carroponte di Milano il prossimo 6 giugno. L’annuncio è stato dato nella mattinata di martedì 30 marzo 2021 da Vivo Concerti.

Concerto Francesca Michielin al Carroponte cancellato: come chiedere il rimborso dei biglietti

I biglietti acquistati direttamente sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i Call Center del servizio verranno rimborsati come da modalità decisa dall’Organizzatore dell’evento in base alle disposizioni contenute nel “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) di cui all’art. 88 e successivi provvedimenti; coloro che hanno comprato il ticket presso un Punto Vendita TicketOne dovranno andare sul sito di Ticketone per compilare la richiesta di rimborso entro e non oltre il termine per la ricezione dei biglietti, indicata nella tabella che si trova sempre sul portale. Dallo scorso marzo i rimborsi vengono erogati attraverso voucher da riutilizzare per altri concerti organizzati dalla stessa produzione di live (ovviamente quando sarà possibile usufruirne nei prossimi mesi).

Ricordiamo che “Chiamami per nome” è la canzone presentata al Festival di Sanremo 2021 più ascoltata al mondo secondo la classifica Billboard Global Excl. U.S. Il brano (scritto da Francesca Michielin, Federico Lucia, Jacopo D’Amico, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale) è attualmente ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes e al secondo posto nella classifica Airplay italiana dei brani più trasmessi in radio. Il videoclip ufficiale, che è stato girato in alcuni dei teatri più iconici di Milano, ha già raggiunto quasi 19 milioni di visualizzazioni. Lei e Fedez cantano dai palchi dei teatri milanesi (Teatro degli Arcimboldi, Teatro Menotti, Teatro Gerolamo e Teatro alla Scala) ormai chiusi da più di un anno e sono protagonisti di un piano sequenza insiemeagli addetti ai lavori che, in tutta sicurezza, lavorano per mettere in scena uno show di cui diventano l’unico pubblico ad ora possibile.