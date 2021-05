Concerto Gianna Nannini a Firenze nel 2022: data

Dopo l’uscita del singolo inedito dal titolo “La differenza“, pubblicato venerdì 11 ottobre 2019 per Sony Music Italy e disponibile in radio e nei digital store, sono arrivati anche i biglietti per l’unico concerto annunciato di Gianna Nannini nel 2020 e che sarebbe dovuto andare in scena il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il live è stato posticipato al 29 maggio 2021 e ora al 2022, con una data che verrà comunicata nei prossimi giorni. Rimandate al 2022 anche le date dell’atteso tour europeo e gli appuntamenti dal vivo nei principali festival internazionali:

27 aprile, O2 Shepherds Bush Empire di LONDRA (UK) – recupero del 23 maggio 2021

30 aprile, Rockhal Club di LUSSEMBURGO (LU) – recupero del 22 maggio 2021

2 maggio, Olympia di PARIGI (FR) – recupero del 25 maggio 2021

3 maggio, Cirque Royal di BRUXELLES (BE) – recupero del 9 maggio 2021

2 giugno, Zughafen di ERFURT (DE) – recupero del 19 giugno 2021

4 giugno, Olympia Halle di MONACO DI BAVIERA (DE) – recupero del 1 maggio 2021

5 giugno, Big Box Allgau di KEMPTEN (DE) – recupero del 4 maggio 2021

7 giugno, MHP Arena di LUDWIGSBURG (DE) – recupero del 7 maggio 2021

8 giugno, Tanzbrunnen Festival di COLONIA (DE) – recupero del 14 giugno 2021

13 giugno, Wunderino Arena di KIEL (DE) – recupero del 29 aprile 2021

14 giugno, Stadtpark Festival di AMBURGO (DE) – recupero del 17 giugno 2021

16 giugno, Meistersingerhalle di NORIMBERGA (DE) – recupero del 6 maggio 2021

17 giugno, Alte Oper Frankfurt di FRANCOFORTE (DE) – recupero del 2 maggio 2021

19 giugno, Zitadelle Festival di BERLINO (DE) – recupero del 16 giugno 2021

Concerto Gianna Nannini a Firenze nel 2022: biglietti

I biglietti per il concerto di Gianna Nannini a Firenze sono disponibili su TicketOne e nelle rivendite autorizzate. Ecco i prezzi (maratone e parterre visione ridotta è già sold out):

Curva Fiesole Primo Settore Intero € 75,00

Parterre Curva Fiesole Primo Settore Intero € 75,00

Curva Fiesole Secondo Settore Intero € 70,00

Parterre Curva Fiesole Secondo Settore Intero € 70,00

Curva Fiesole Terzo Settore Intero € 59,00

Tribuna e Parterre Laterale Intero € 49,00

Maratona e Parterre Laterale Intero € 49,00

Tribuna e Parterre Visione Ridotta Intero € 35,00

Prato Intero € 39,00

Concerto Gianna Nannini a Firenze nel 2022: come arrivare

Ma come arrivare facilmente allo Stadio Artemio Franchi? Ecco tutte le indicazioni:

IN AUTOBUS Dal centro della città (stazione Santa Maria Novella o Piazza San Marco) – Linee 7, 17 o 20 (nei giorni delle gare sono attivate corse supplementari)

IN TRENO La fermata più vicina del treno è quella di Firenze Campo di Marte (400 metri dallo stadio): all'uscita della stazione dovete percorrere Largo Gennarelli fino al semaforo. Se arrivate alla fermata di Firenze Santa Maria Novella, prendete un treno che si dirige verso la stazione Campo di Marte.

IN AUTO Per chi percorre l'autostrada A1 Milano-Napoli, bisogna uscire all'uscita Firenze Sud. Percorrete l'intero viadotto di Varlungo Marco Polo, quindi seguite le indicazioni "STADIO" presenti agli incroci. Distanza dall'uscita dell'autostrada: 4.6 km.

