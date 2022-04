Concerto Primo Maggio a Bologna 2022: l’annuncio ufficiale

Il 1° Maggio si torna in Piazza Maggiore a Bologna, con il concertone per la Festa dei Lavoratori organizzata da Cgil Bologna, Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uil Emilia Romagna e Bologna. Appuntamento dalle 16:00 a mezzanotte, mentre chi non potrà essere presente potrà seguirlo da casa sui canali TV ER24 (canale 518 di Sky), su TRC Modena e TRC Bologna (canali 11 e 15 del digitale terrestre) e sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1.

Concerto Primo Maggio a Bologna 2022: cantanti

Sul palco del Concerto del Primo Maggio a Bologna vedremo Vasco Brondi, noto anche per il progetto Le Luci della Centrale Elettrica, James Senese JNC, Laila Al Habash, Yuman, reduce dalla partecipazione a Sanremo, Awa Fall e i bolognesissimi Altre di B, espressione del panorama indie rock della penisola. E ancora ci saranno Forelock, Icentopassi, P-Funcking Band, Rea, Terza Classe, Marsala, Andrea Abbadia e SWCH. Conducono Claudio Succi e Irene Papotti (Radio Città Fujiko 103.1). SWCH presenterà per la prima volta dal vivo, sul palco del Primo Maggio Bologna, il brano “Reset“, che dal 6 maggio sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. “Sognavo di miscelare un’opera più ampia a delle argomentazioni più complesse: la vita, la felicità, l’accettazione del sé, il mettersi in discussione, il cambiamento come strumento migliorativo delle proprie vite. Reset – dichiara l’artista – è il primo tassello, il punto di ripristino dal quale ripartire. Il miscelare suoni elettronici con la mia formazione classica e rock, poi, mi ha fornito quel lato godurioso che è proprio dell’idillio della creazione””

Concerto Primo Maggio a Bologna 2022: come arrivare

Ma come arrivare a Piazza Maggiore a Bologna per il Concerto del Primo Maggio? Ecco tutte le indicazioni: