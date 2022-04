Pasqua e a Pasquetta da fuori sede: cosa fare

I fuori sede a volte non hanno tempo di tornare a casa in occasione di alcune festività come Pasqua e Pasquetta, visto che i giorni a disposizione lontano dalle lezioni sono davvero pochi. Per questo motivo c’è chi si deve ingegnare, senza poter gustare le prelibatezze di mamma e papà. Se a Pasquetta ve la potete cavare con un pic nic, in realtà per Pasqua dovete ingegnarvi per fare bella figura con gli amici o con i colleghi di corso. Per questo motivo ci siamo qui noi a darvi qualche consiglio sui menu da proporre in occasione di queste due giornate.

Cosa cucinare a Pasqua: i consigli

E allora cosa cucinare a Pasqua? Le pietanze che assolutamente non possono mancare in questa giornata sono certamente gli antipasti a base di uova, taglieri con salumi e formaggi tipici della vostra regione, torte saltate. Per una Pasqua green sarebbe meglio prediligere asparagi, agretti e fave, facendo la spesa in modo consapevole e quindi cercando di evitare gli sprechi. Per quanto riguarda la portata principale ci sono piatti della tradizione per ogni regione per rimpinzarsi a dovere, senza dimenticare il secondo con il classico agnello oppure con un menu innovativo senza l’agnello che sorprenda gli ospiti. Ovviamente le protagoniste assolute della domenica di Pasqua sono le uova e anche in questo caso si possono acquistare dei prodotti che hanno una certificazione bio o legati ai criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Infine in ogni tavola che si rispetti è impossibile non avere la famosa pizza di Pasqua. La pizza di Pasqua al formaggio è una pizza tipica ricetta di Umbria e Marche che si mangia per tradizione la domenica mattina a colazione insieme a salumi.

Cosa cucinare a Pasquetta: i consigli

Una volta superato il pranzo di Pasqua, cosa fare a Pasquetta? Non vanno sottovalutati gli avanzi del giorno prima, da congelare o riutilizzare in modo creativo, magari proprio a Pasquetta. Che sia un pic nic o che sia una brace a casa con gli amici, anche in questo caso è il caso di fare un menu: uova ripiene veg, rotoli di frittata e asparagi, ragù, lasagne, arrosto, casatiello, patate al forno, carciofini e insalata, perché il verde a tavola non può mai mancare.

