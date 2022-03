Conoscere cosa è successo l’otto marzo 1908, ci aiuta a capire il perché, oggi, celebriamo la Festa della donna proprio in questa data. Contrariamente a ciò che oggi ispira la ricorrenza – caratterizzata da un’atmosfera leggera e divertente – si tratta di una data tragica. Nasconde molto più che una serata in compagnia delle amiche o una sessione di shopping con mamme e sorelle. Ti spieghiamo perché.

Otto marzo 1908: cosa è successo???

Perché si festeggia il giorno delle donne? L’8 marzo segna gli sforzi profusi dalle donne nel corso degli anni per ottenere giustizia e uguaglianza per se stesse e per i propri figli (sul lavoro come nella vita privata). La Giornata internazionale della donna si festeggia l’8 marzo in quanto è collegata a diversi avvenimenti registratisi nella stessa data ma in differenti anni.

La festa trae origine dal movimento sindacale americano all’inizio del XX secolo. A essere particolarmente interessate, erano le donne che lavoravano nelle ‘sweatshops‘ dell’industria dell’abbigliamento dell’epoca. Nel 1857, migliaia di queste lavoratrici scesero in strada a New York per protestare contro i salari ingiusti, giornate lavorative di 12 ore e molestie sessuali sul posto di lavoro. A seguito di tali proteste le condizioni per le donne che lavoravano non migliorarono per cui, l’8 marzo del 1908, 15.000 donne marciarono nuovamente per gli stessi motivi chiedendo orari di lavoro più brevi, una retribuzione migliore, il diritto di voto e la fine del lavoro minorile.

8 marzo e incendio fabbrica Cotton: quanto c’è di vero?

Il 25 marzo 1911 – e non l’8 del 1908, come molti erroneamente ritengono – in un incendio in una fabbrica di proprietà della Triangle Shirtwaist Company (e non Cotton) a New York morirono 146 lavoratori – in prevalenza donne di origine ebrea e italiana – dell’abbigliamento. Un numero enorme di vittime favorito sicuramente dalle condizioni poco sicure in cui queste erano costrette a lavorare (come ad esempio la chiusura delle scale antincendio bloccate per evitare che chi vi lavorava potesse anche solo fare 5 minuti di pausa all’aperto).

Quante donne morirono per la Festa delle donne?

Non è possibile conoscere con certezza il numero delle donne morte in tale occasione che, precisiamolo, non era il giorno della Festa delle donne (non ancora istituita, peraltro) ma nel giorno in cui si fa (erroneamente o meno) risalire la sua origine. La difficoltà sta nel fatto che i lavoratori che persero la vita in quella occasione non furono solo donne, ma tra le vittime si annoverano anche uomini.

Leggi anche: