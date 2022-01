Cosa mettere nella calza della Befana per lui: 25 idee

Cosa mettere nella calza della Befana per lui? Che si tratti di un fidanzato, di un marito o di un amico, potrebbe essere un’idea carina riempire la calza della Befana con oggetti/gadget/regali che siano di gradimento al lui di turno. Come vuole la tradizione, infatti, la sera del 5 gennaio è usanza appendere la calza al camino e attendere che, durante la notte, la Befana arrivi in casa e lasci regali e ogni sorta di leccornia. Se con i bambini probabilmente è più semplice, per gli adulti diventa un tantino più complicato, ma non impossibile, ovviamente. Leggi i nostri consigli a riguardo per una calza della Befana super originale e di sicuro apprezzata.

Calza della Befana per lui: come riempirla?

Prima ancora di pensare a cosa metterci dentro, però, dovresti preparare la calza. Se non vuoi comprarla già pronta, puoi sempre prendere del feltro o un altro tessuto del colore che preferisci, magari da una merceria o da un negozio di hobby. Quindi, taglia i pezzi di stoffa a forma di calza e cuci il tutto. Sul web troverai una valanga di modelli utili da utilizzare come punto di partenza. Se non sei abile nel cucito, puoi prendere dei vecchi calzini (assicurati che siano abbastanza capienti da contenere quello che hai intenzione di mettere dentro) e decorarli con toppe a tema. Fatto questo, sei pronto/a per procedere. Ecco cosa puoi mettere dentro.

Calzini o Intimo (Boxer/Slip) Una bottiglia della sua birra preferita Il suo cioccolato preferito Pantaloni in felpa da indossare in casa Cioccolata calda Burro cacao Giochi da tavolo per 2 giocatori Un mazzo di carte Auricolari wireless Un cappello Guanti Deodorante Supporto da auto per cellulare Deodorante per auto Zaino tascabile Apri bottiglia Tazza Occhiali da sole Crema per le mani Libro Una cravatta Luce da lettura Mini cubo di Rubik Profumo Olio/balsamo da barba

Speriamo che queste idee su come riempire la calza della Befana per fidanzato, marito o amico possano fare per te. Gli uomini della tua vita te ne saranno grati. In fondo quello che conta non è il pensiero?

